Netflix elimina esta película con Nicolas Cage y Pedro Pascal que se ganó el corazón de los fanáticos

En el marco de una renovación constante de su catálogo, Netflix Argentina sigue ajustando su oferta de contenido con la eliminación de títulos clásicos y propuestas recientes que van dejando lugar a nuevas incorporaciones. En ese recambio, la plataforma quitará "El peso del talento", la comedia de acción protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal que sin dudas te sacará una sonrisa.

La película juega con el humor, el espionaje y un tono autorreferencial que la vuelve distinta dentro del género. Cage se interpreta a sí mismo en una versión exagerada y consciente de su propia fama, lo que le da a la historia una capa extra de comedia que va más allá del chiste fácil. A eso se suma la complicidad que construye con el actor chileno, que termina siendo uno de los puntos más fuertes del film.

¿De qué se trata "El peso del talento", la comedia con Nicolas Cage y Pedro Pascal que se va de Netflix?

¿De qué se trata "el peso del talento", la comedia con Nicolas Cage y Pedro Pascal que se va de Netflix?

Nicolas Cage llega a la película siendo Nicolas Cage, o algo muy parecido: una versión de sí mismo que debe dinero, que no consigue el papel que quiere y que tiene una relación con su hija adolescente que se fue complicando sin que ninguno de los dos se diera cuenta.

Para salir del pozo, acepta una oferta que parece inofensiva: aparecer en la fiesta de cumpleaños de Javi, un millonario mexicano que es fan incondicional de su trabajo y que además escribió un guion que quiere mostrarle.

Lo que empieza como un compromiso incómodo se convierte en algo inesperado. Javi, lejos de ser el admirador obsesivo que uno imaginaría, resulta ser genuino, cálido y con un sentido del humor que desarma. Entre los dos se arma una amistad que nadie hubiera apostado, con la química natural de dos personas que no tenían nada en común y terminan entendiéndose mejor de lo que esperaban.

El problema es que la CIA aparece con una información que cambia todo: Javi no es solo un fan adinerado, sino un capo del crimen que tiene secuestrada a la hija de un candidato presidencial.

De repente Cage tiene que hacer de espía siendo actor, infiltrarse en la vida de alguien que ya considera un amigo y tomar decisiones que no aparecen en ningún guion. La película aprovecha esa contradicción para reírse de la fama, del ego y de lo absurdo que puede volverse la vida cuando la realidad supera cualquier papel que uno haya interpretado.

Es una comedia que sabe reírse de sí misma sin caer en la parodia fácil. Tiene acción, humor y dos actores que se lucen juntos, pero lo que la hace memorable es algo más difícil de conseguir: una amistad creíble entre personajes que no deberían funcionar pero que terminan siendo la razón por la que vale la pena verla.

Reparto de "El peso del talento"

Nicolas Cage como Nicolas Cage

Pedro Pascal como Javi Gutiérrez

Sharon Horgan como Olivia

Tiffany Haddish como Vivian

Neil Patrick Harris como Richard Fink

Ike Barinholtz como Martin

Alessandra Mastronardi como Gabriela