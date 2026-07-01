El estreno más esperado: Netflix ya tiene en su catálogo esta esperada película de un universo atrapante
Llegó a Netflix la tercera parte de una de las sagas detectivescas más exitosas de la plataforma, que vuelve a combinar misterio, acción y el legado del investigador más famoso del mundo.
Hablar de Sherlock Holmes es hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura y del cine. Durante décadas, sus investigaciones, su inteligencia para resolver los casos más complejos y el universo que lo rodea conquistaron a millones de personas en todo el mundo a través de libros, series y películas.
Lo que muchos no saben es que, además de su hermano Mycroft, el célebre investigador tiene una hermana menor tan brillante como inquieta: Enola, una joven con un talento especial para meterse en los misterios más inesperados.
Esa historia dio origen a una de las sagas de misterio más exitosas de Netflix Argentina, que conquistó al público con una propuesta fresca, mucho humor y una protagonista decidida a hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Ahora, este 1 de julio, la plataforma estrenó su tercera película sin perder el espíritu que convirtió a la franquicia en un éxito.
¿De qué trata "Enola Holmes", la saga que revive el legado de Sherlock y estrenó una nueva parte en Netflix?
La historia se enfoca en Enola, una adolescente que creció lejos de las reglas de la sociedad inglesa y de las convenciones victorianas, gracias a la educación poco convencional que le dio su madre. Así, un día sin previo aviso la mujer desaparece sin dejar rastros, lo que la lleva a la joven con una convicción incalculable y una sed de investigación, a salir a buscarla por su cuenta.
Lo que empieza como una simple búsqueda familiar rápidamente se transforma en una aventura donde descubre que tiene un talento natural para observar detalles, resolver enigmas y adelantarse a quienes intentan detenerla. Mientras intenta encontrar respuestas, también debe enfrentarse a las expectativas que los demás tienen sobre cómo debería comportarse una joven de su época y a las exigencias de sus hermanos que no desean fervientemente que ella siga sus pasos.
A medida que avanza la saga, Enola deja de ser simplemente "la hermana de Sherlock" para construir su propia identidad. Cada nueva investigación la obliga a ganar confianza, aprender de sus errores y demostrar que puede resolver casos sin vivir a la sombra de su famoso apellido.
Al mismo tiempo, la relación con Sherlock y Mycroft también evoluciona, mostrando un costado mucho más humano de los personajes y dando lugar a vínculos que cambian con cada desafío. Esa combinación entre misterio, humor, acción y crecimiento personal es una de las razones por las que las películas lograron conectar con el público. Además, una historia de romance empieza a calar fuerte en su entorno.
La tercera entrega vuelve a poner a frente a un caso lleno de secretos, pistas engañosas y nuevos desafíos que pondrán a prueba todo lo que aprendió hasta ahora. Quienes ya siguen la franquicia se encontrarán con una protagonista más madura y segura de sí misma, pero sin perder la curiosidad y el ingenio que la caracterizan. La película mantiene el espíritu de las entregas anteriores, con una historia que mezcla investigación, momentos de tensión, escenas de acción y el carisma de sus personajes, mientras continúa expandiendo el universo de la familia Holmes.