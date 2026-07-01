El estreno más esperado: Netflix ya tiene en su catálogo esta esperada película de un universo atrapante

Hablar de Sherlock Holmes es hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura y del cine. Durante décadas, sus investigaciones, su inteligencia para resolver los casos más complejos y el universo que lo rodea conquistaron a millones de personas en todo el mundo a través de libros, series y películas.

Lo que muchos no saben es que, además de su hermano Mycroft, el célebre investigador tiene una hermana menor tan brillante como inquieta: Enola, una joven con un talento especial para meterse en los misterios más inesperados.

Esa historia dio origen a una de las sagas de misterio más exitosas de Netflix Argentina, que conquistó al público con una propuesta fresca, mucho humor y una protagonista decidida a hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Ahora, este 1 de julio, la plataforma estrenó su tercera película sin perder el espíritu que convirtió a la franquicia en un éxito.

¿De qué trata "Enola Holmes", la saga que revive el legado de Sherlock y estrenó una nueva parte en Netflix?

la saga que revive el legado de Sherlock y estrenó una nueva parte en Netflix

La historia se enfoca en Enola, una adolescente que creció lejos de las reglas de la sociedad inglesa y de las convenciones victorianas, gracias a la educación poco convencional que le dio su madre. Así, un día sin previo aviso la mujer desaparece sin dejar rastros, lo que la lleva a la joven con una convicción incalculable y una sed de investigación, a salir a buscarla por su cuenta.

Lo que empieza como una simple búsqueda familiar rápidamente se transforma en una aventura donde descubre que tiene un talento natural para observar detalles, resolver enigmas y adelantarse a quienes intentan detenerla. Mientras intenta encontrar respuestas, también debe enfrentarse a las expectativas que los demás tienen sobre cómo debería comportarse una joven de su época y a las exigencias de sus hermanos que no desean fervientemente que ella siga sus pasos.

A medida que avanza la saga, Enola deja de ser simplemente "la hermana de Sherlock" para construir su propia identidad. Cada nueva investigación la obliga a ganar confianza, aprender de sus errores y demostrar que puede resolver casos sin vivir a la sombra de su famoso apellido.

Al mismo tiempo, la relación con Sherlock y Mycroft también evoluciona, mostrando un costado mucho más humano de los personajes y dando lugar a vínculos que cambian con cada desafío. Esa combinación entre misterio, humor, acción y crecimiento personal es una de las razones por las que las películas lograron conectar con el público. Además, una historia de romance empieza a calar fuerte en su entorno.

La tercera entrega vuelve a poner a frente a un caso lleno de secretos, pistas engañosas y nuevos desafíos que pondrán a prueba todo lo que aprendió hasta ahora. Quienes ya siguen la franquicia se encontrarán con una protagonista más madura y segura de sí misma, pero sin perder la curiosidad y el ingenio que la caracterizan. La película mantiene el espíritu de las entregas anteriores, con una historia que mezcla investigación, momentos de tensión, escenas de acción y el carisma de sus personajes, mientras continúa expandiendo el universo de la familia Holmes.

Reparto de "Enola Holmes"

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

Henry Cavill como Sherlock Holmes

Louis Partridge como Tewkesbury

Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes

Himesh Patel como Dr. John Watson

Sharon Duncan-Brewster como Moriarty

Gabriel Tierney como Jim Moriarty

David Thewlis como Grail

Adeel Akhtar como Lestrade

Susan Wokoma como Edith

Sam Claflin como Mycroft Holmes