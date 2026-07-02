La remake de un clásico thriller de acción de los '80 que conquista el Top 10 de Netflix

Las películas y series de acción tienen ese gusto de sumergir a los espectadores en un ring de boxeo bien coreografiado, estético y vertiginoso constante, sin que tengan que moverse del sillón de su casa, o para quienes todavía eligen la pantalla grande, de las butacas de esos cines que siguen pintando de cultura el barrio.

Entre las opciones que hoy ocupan los primeros puestos del top 10 de Netflix Argentina, hay una remake de un clásico thriller de los '80 que recupera, aunque sea en parte, la intensidad y el estilo que convirtieron al original en una película de culto para toda una generación.

Se trata de "La asesina", un largometraje de 2024 en el que John Woo reimagina The Killer (1989), una de las obras más emblemáticas de su filmografía. Con su sello característico, el director vuelve a combinar secuencias de acción planificadas minuciosamente, enfrentamientos cargados de tensión y personajes marcados por la lealtad, el honor y la salvación.

"La asesina", la remake de John Woo que conquista a los usuarios de Netflix

"La asesina", la remake de John Woo que conquista a los usuarios de Netflix

Con una precisión de excelencia y una convicción que no le permite dar marcha atrás ni arrugarse en sus metas, Zee, una asesina contratada para realizar labores en casos puntuales, acepta una misión que parece rutinaria. Sin embargo, un giro inesperado la enfrenta a un desafío que la excede y la obliga a poner en duda tanto sus habilidades como los principios por los que había guiado su vida.

A medida que intenta reparar las consecuencias de esa misión, la protagonista se convierte en el blanco de una poderosa organización criminal que busca eliminarla. Al mismo tiempo, un detective comienza a seguirle el rastro y queda atrapado en una red de secretos, traiciones y enfrentamientos donde nadie parece ser completamente inocente. Entre persecuciones, tiroteos y decisiones límite, la protagonista deberá elegir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar una salida.

La nueva versión conserva buena parte de la esencia que convirtió a The Killer en un título de referencia dentro del cine de acción. Vuelven las persecuciones con un ritmo frenético, los enfrentamientos filmados con una estética casi perfecta y personajes que cargan con dilemas internos mucho más complejos que el simple enfrentamiento entre buenos y malos.

Sin embargo, el impacto ya no resulta tan revolucionario como hace más de tres décadas y, por momentos, la película parece apoyarse más en el recuerdo del clásico que en encontrar una identidad completamente propia.

A diferencia de otros nombres surgidos del cine de Hong Kong, como Wong Kar-wai, que construye sus historias desde la contemplación y los vínculos humanos, John Woo siempre encontró en la acción la mejor manera de expresar las emociones de sus personajes. Incluso cuando baja el ritmo para dar lugar al drama, sus escenas mantienen una intensidad visual que sigue siendo una marca registrada.

Reparto de "La asesina"

Nathalie Emmanuel como Zee (la asesina)

Omar Sy como Sey (el detective)

Sam Worthington como Finn

Eric Cantona como "el padrino de París"

Diana Silvers como Jenn