"Chau Netflix": la aplicación endureció sus controles para las cuentas compartidas y esto deben hacer los usuarios en Argentina

Netflix Argentina viene ajustando de forma constante sus políticas de uso, especialmente en lo que respecta a la manera en que los usuarios acceden y comparten sus cuentas. Estos cambios buscan ordenar el funcionamiento de la plataforma y redefinir algunas prácticas que se habían vuelto habituales en los últimos años.

En ese marco, la aplicación volvió a modificar sus condiciones y puso el foco en las cuentas compartidas. La medida ya impacta en distintos países y también comienza a tener efectos concretos en Argentina.

¿Cuáles son los nuevos cambios que incorpora Netflix en sus restricciones?

¿Cuáles son los nuevos cambios que incorpora Netflix en sus restricciones?

El nuevo esquema introduce un cambio central en la forma de inicio de sesión dentro de la plataforma. Hasta ahora, los perfiles asociados a una misma cuenta ingresaban utilizando el correo electrónico del titular, una dinámica que se mantenía sin grandes modificaciones desde hace años.

Con esta actualización, ese funcionamiento deja de existir y cada usuario deberá vincular una dirección de correo propia para acceder al servicio. De esta manera, el ingreso a la plataforma pasa a ser individualizado, independientemente del dispositivo utilizado.

Esto significa que cada perfil deja de depender del correo general de la suscripción y comienza a operar con credenciales personales. El objetivo es que cada integrante de una cuenta compartida cuente con su propio acceso identificado dentro del sistema.

Según explicaron desde la compañía, la intención es simplificar el proceso de inicio de sesión para los miembros de un mismo hogar, evitando que dependan del correo de otra persona para ingresar. En paralelo, el acceso se vuelve más directo desde cualquier dispositivo compatible.

A su vez, el sistema permite que la plataforma reconozca con mayor precisión la actividad de cada usuario dentro de una misma cuenta, lo que facilita la organización interna de perfiles y el uso personalizado del servicio.

En los últimos días, distintos usuarios comenzaron a recibir avisos dentro de la aplicación informando sobre la necesidad de completar este nuevo requisito. El mensaje solicita agregar un correo electrónico al perfil para iniciar sesión, recuperar el acceso y recibir una experiencia más personalizada dentro del servicio.

A partir de esa configuración, cada perfil empieza a recibir sus propias notificaciones y comunicaciones por correo, funcionando de manera independiente dentro de la misma suscripción. Esto también habilita un seguimiento más detallado de la actividad de cada usuario.

Además de ordenar el acceso a las cuentas compartidas, la actualización también llega en un contexto en el que los ingresos no autorizados a plataformas de streaming son cada vez más frecuentes. El robo de credenciales mediante filtraciones de datos, programas maliciosos o estafas de phishing puede derivar en el uso indebido de las cuentas, cambios en la suscripción e incluso cobros desconocidos para los usuarios.

Por ese motivo, también se recomienda revisar periódicamente los dispositivos conectados, los perfiles creados, la actividad registrada, el correo electrónico asociado, el plan contratado y los medios de pago para detectar cualquier movimiento sospechoso y recuperar el control de la cuenta en caso de ser necesario.

El cambio generó algunas observaciones entre usuarios que comparten dispositivos en un mismo hogar, aunque desde la plataforma aclararon que los perfiles infantiles mantienen un funcionamiento distinto y no se ven afectados por esta actualización.

Cómo actualizar el correo electrónico de cada perfil

Ingresar a la sección "Cuenta" desde un navegador e iniciar sesión con los datos de la suscripción.

Abrir el apartado "Perfiles" y seleccionar el perfil al que se le quiere asignar un correo electrónico.

Editar la información del perfil haciendo clic sobre su nombre para acceder a las opciones de configuración.

Incorporar o modificar la dirección de correo electrónico desde la sección de información de contacto.

Verificar que el correo sea exclusivo, ya que no puede estar asociado a otra cuenta ni a otro perfil de Netflix.

Guardar los cambios para que la actualización quede registrada. Una vez finalizado el proceso, Netflix enviará un correo de confirmación tanto al titular de la cuenta como al usuario del perfil que fue modificado.