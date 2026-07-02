Cuenta DNI cambió el día de una de sus promociones "estrella": ¿Cuándo se puede aprovechar?

La actualización de las promociones de Cuenta DNI para el mes de julio trajo una grata sorpresa para los usuarios que podrán aprovechar más días uno de los descuentos más utilizados y con un aumento en el tope de reintegro.

Desde la billetera virtual del Banco Provincia confirmaron que el beneficio en comercios de gastronomía dejará de ser exclusivo de los fines de semana a partir del 1 de julio, pero que mantendrá el reintegro unificado.

Cuáles son los principales cambios en el descuento de gastronomía

La promoción de Cuenta DNI que abarca comercios de gastronomía mantuvo el 25% de descuento que estaba vigente el mes anterior, pero en vez de disfrutarse solamente los fines de semana, a partir de julio estará todos los días.

Otra de las modificaciones fue un aumento en el tope de reintegro unificado, que pasó de 8 mil pesos a $10.000. Esta situación permite que los bonaerenses puedan ahorrar hasta 50 mil pesos mensuales.

Aquellos que deseen alcanzar el tope de reintegro semanal deberán realizar consumos por 40 mil pesos, según lo especificado en el sitio web del Banco Provincia, pero en caso de que no alcancen este monto tendrán una devolución proporcional.

Cómo se puede maximizar las ganancias

Según las especificaciones de Cuenta DNI, los usuarios tendrían que realizar 40 mil pesos de gastos en las cinco semanas con las que contará el mes de julio, dando un total de $200.000 mensuales para alcanzar el tope de reintegro de 50 mil pesos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que quedarán exentos de esta promoción los clientes que registren atrasos en el pago de las obligaciones bancarias y en caso de que realicen las compras no percibirán el reintegro.