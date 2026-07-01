Cuenta DNI aumentó el tope de reintegro en una de las promociones más utilizadas: ¿Cuánto se puede ahorrar?

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, actualizó las promociones que estarán vigentes durante el mes de julio con una gran noticia para los usuarios: el aumento de los topes de reintegro que permitirán ahorrar mucho más dinero en rubros específicos.

Desde el sitio web de la aplicación bonaerense aseguraron que la mayoría de las promociones se mantendrán y que la vinculada a la gastronomía en una cadena de estaciones de servicio aumentará a 10 mil pesos el tope de reintegro.

La promoción consiste en un 25 % de ahorro que estará disponible los fines de semana, con un tope de reintegro unificado, semanal y por persona. Sin embargo, vale aclarar que no aplicará para la recarga de combustible.

Cuánto dinero se puede ahorrar con los nuevos topes de reintegro

Con el nuevo cronograma de descuentos, los usuarios podrán acceder a un reintegro de hasta 40 mil pesos mensuales debido a que el séptimo mes del año contará con cuatro fines de semana.

Este cálculo se debe a que el tope de reintegro de 10 "lucas" es semanal en las compras dentro de los kioscos de las estaciones de servicio adheridas y se podrán alcanzar con 40 mil pesos en consumos.

Siguen los descuentos de Cuenta DNI durante julio con importantes novedades para los usuarios.

Si los usuarios no superan los 40 mil pesos semanales, la devolución se hará de forma proporcional a lo que se haya gastado. Además, al tratarse de un reintegro unificado, se tendrán en cuenta todos los locales adheridos antes de que concluya este proceso.

Los usuarios recibirán el dinero en sus cuentas de forma automática dentro de los 10 días posteriores a la compra, es decir, que no deberán realizar ningún tipo de trámite adicional para que el reintegro se vea reflejado.

Cómo se habilita un usuario en Cuenta DNI

Las personas mayores de 13 años que deseen operar con Cuenta DNI deberán descargar la aplicación en sus celulares. Una vez que abren, deberán escanear el DNI, validar la identificación y completar un formulario con datos personales.

Lo primero que deberán hacer es escanear el frente y el dorso del documento en un recuadro que aparecerá en la pantalla; una vez que realicen este paso, tendrán que validar el rostro siguiendo las indicaciones de la cámara.

Luego de que se cumplan todos los pasos, el sistema asociará una cuenta existente a la persona o le habilitará una para poder operar. En caso de que esto ocurra, deberán esperar 72 horas hábiles para el ingreso.