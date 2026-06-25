Cuenta DNI: ¿Hasta cuánto puedo ahorrar en los últimos días de junio?

A pocos días del comienzo del mes de julio y la renovación mensual de las promociones que ofrece la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, los usuarios bonaerenses podrán ahorrar mucho dinero durante los últimos días de junio.

Entre los rubros que mantendrán los descuentos hasta el 30 de este mes inclusive destacan los comercios de cercanía, el rubro de gastronomía y cafeterías o incluso los mercados bonaerenses adheridos a la aplicación.

Cuánto dinero se puede ahorrar hasta el 30 de junio

Los ahorristas podrán acceder a un 40% de descuento en las ferias y mercados bonaerenses durante todos los días con un tope de reintegro de $6.000 semanales y por persona. Ante este contexto, antes que finalice el mes podrían tener una devolución de 12.000 pesos.

Otra de las promociones disponibles es un 30% en cadenas de cafeterías y heladerías, las cuales mantienen un tope de reintegro por comercio, por mes y por persona de $15.000 en los locales seleccionados, disponible durante todos los días.

Cuenta DNI mantiene promociones hasta el 30 de junio.

De lunes a viernes hay disponible un 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías que ofrece un tope de reintegro semanal de 6.000, lo que podría asegurar una devolución de hasta 12 mil pesos.

Por otro lado, durante el fin de semana del 27 y 28 de junio se podrá aprovechar un 25% de descuento en los comercios de gastronomía adheridos. Este beneficio cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

Cómo se calculan los reintegros de Cuenta DNI

La devolución de estas promociones tiene un carácter de "unificado", esto quiere decir que se tendrán en cuenta las compras realizadas en cada rubro en el lapso de lunes a domingos para determinar cuánto dinero gastaron y definir bien cuánto dinero le corresponde a cada usuario por los reintegros.

Para que esto suceda, los clientes no deberán realizar ningún tipo de trámite adicional y verán el dinero en sus cuentas de forma automática dentro de los 10 días hábiles que se hayan realizado las compras.