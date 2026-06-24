Cómo aprovechar el descuento del 20% en Cuenta DNI en los últimos días de junio

Los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, podrán acceder a descuentos y promociones durante los últimos días del mes de junio, que le permitirán resguardar el poder adquisitivo a fin de mes.

Una de las promociones más utilizadas por los bonaerenses es la de comercios de cercanía y carnicerías, que ofrece un 20 % de descuento de lunes a viernes con un tope de reintegro unificado de 6 mil pesos por semana.

Cuenta DNI mantiene descuentos y promociones hasta el 30 de junio.

Aquellos que decidan aprovechar este descuento tienen la posibilidad de recibir un reintegro de $6.000 si realizan las compras entre el miércoles 24 y el viernes 26; mientras que la segunda devolución podrá darse en las compras entre el 29 y el 30 de junio. Aprovechando los cinco días hábiles que le restan al mes, pueden alcanzar los $12.000.

Desde el sitio web de Cuenta DNI aseguraron que el reintegro unificado consiste en contabilizar la cantidad total de compras que se realizaron en los comercios adheridos para aplicar la devolución. Para alcanzar los 6.000 de reintegro deben efectuarse compras por $30.000.

Cuenta DNI: qué se debe tener en cuenta para que se aplique el reintegro

Los usuarios de la billetera virtual bonaerense deberán realizar los pagos con dinero en cuenta mediante el código QR o Clave DNI para que se aplique el descuento dentro de los próximos 10 días hábiles.

Además, deben tener en cuenta que quedarán excluidas de esta promoción las compras en grandes cadenas de supermercados ni se tendrán en cuenta las compras y recargas de garrafas.

Otro punto a tener en cuenta es que aquellos clientes que registren atrasos en los pagos de las obligaciones en Banco Provincia tampoco podrán acceder a los descuentos, promociones y reintegros.