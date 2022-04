Pocos días atrás se supo que Netflix perdió más de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre de 2022 por primera vez en una década, lo que se tradujo en una caída en picada en bolsa del casi 25 por ciento del valor de sus acciones.

Este deterioro repentino sacudió las bases de la plataforma más popular del mundo y la llevó a tomar medidas drásticas para reparar la sangría de suscriptores. En primer lugar, anticipó que pondrá en marcha las oferta de planes más económicos que incluyan publicidades en sus contenidos, pero en el segundo lugar, anunció que comenzará a cobrarle a aquellos que usen las cuentas de sus clientes de forma “ilegal”.

Netflix llegó a la conclusión de que permitir que las cuentas se compartan entre varias personas que no pagan por su servicio le hace perder millones de dólares.

Netflix explicó que más de 100 millones de hogares en todo el mundo no están pagando lo que deberían, 30 millones de ellos en EEUU y Canadá.

Para revertir esta situación, la empresa de la N roja creará el sistema de “sub-cuentas” para identificar a quienes no pagan por el servicio y lo consumen igual, y así poder cobrarles un porcentaje menor que si estuvieran comprando uno de sus packs. De esta forma, su apuesta está en ver cuánta de la gente que ahora paga un cuarto de un precio de una tarifa o directamente la disfruta gratuitamente está dispuesta a empezar a pagar.

Frente a este panorama, compañías de streaming y entretenimiento alternativas tomaron noción del grave problema de suscriptores de su competidor y dejaron entrever que tomarán medidas similares para evitar una crisis semejante en sus negocios.

Así lo hizo saber Disney +, el gigante del entretenimiento vía streaming que goza del contenido completo de Pixar, Marvel y Star Wars, además de su conocida cartelera de producciones y franquicias. Según detalló la página web Xacata, el servicio de The Walt Disney Company anticipó que empezará a incluir publicidades en sus contenidos. No obstante, también estaría interesado en cobrarle a sus usuarios “no oficiales”.

De acuerdo a la información que dejó trascender Xacata, Disney+ está enviando a algunos de sus suscriptores encuestas por email en las que se les pregunta qué motivos les llevan a compartir cuentas.

Entre las opciones para responder que brinda la plataforma de streaming se encuentra: que las otras personas no usan el servicio con suficiente regularidad, que estas personas no pueden o no quieren pagar el servicio, que no tienen acceso a los contenidos donde viven o que quiero darles acceso para luego hablar de ellos.