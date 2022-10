Tras eliminar la opción de compartir cuentas y haber aumentado el servicio, Netflix sufrió una contundente baja en sus suscriptores. En este marco, nuevas plataformas digitales comenzaron a brindar un catálogo de películas y series para cubrir la demanda. ¡Conoce cuál es la página alternativa que solo cuesta 200 pesos mensuales!

Son muchas las personas que decidieron emigrar del gigante de streaming, para pasarse a servidores gratuitos o con costos casi nulos en comparación. Esta vez, se popularizó una plataforma que ofrece una amplia biblioteca centrada en el contenido británico.

Se trata de AcornTV, que ya se encuentra disponible en Argentina. Allí, las usuarias y los usuarios podrán encontrar diferentes producciones de Inglaterra, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países de la región.

La principal ventaja de esta página es la diferencia en los costos, dado que solo se deberá abonar 200 pesos mensuales o 1990 como pago anual. Además, se podrá acceder a diferentes promociones y compartir la cuenta con otros usuarios, sin importar el número de pantallas.





¿Qué se puede encontrar en la plataforma?

Entre sus contenidos destacados, tendrán a disposición centenares de documentales, películas y series británicas. Una de las más llamativas es “La casa de las miniaturas”, la cual protagoniza la actriz oriunda de Argentina, Anya Taylor-Joy.

También podrán visualizar “A place to Call Home”, una producción ambientada en la Australia de la posguerra o la nueva serie que conquistó a todos los usuarios: Recipes for Love and Murder. En este caso, se trata de un contenido creado exclusivamente por y para la plataforma.

Otras alternativas a Netflix

En la famosa “guerra del streaming”, cada vez son más las empresas que ofrecen un servicio gratuito en busca de acaparar los clientes y liderar el mercado. Si bien no todas poseen el mismo contenido, si brindan grandes y esperados estrenos. Entre ellas podrán encontrar:

- Pluto TV: propiedad de Paramount. Ofrece una especie de TV por aire, pero que se transmite en internet de forma totalmente gratuita. Allí, encontrarán más de 250 canales.

- Quibi TV: surgida en Argentina. Se describe como "el lugar donde se puede ver un catálogo de cine curado".

- Cont.ar: plataforma pública y gratuita para ver contenidos nacionales de ficción, humor, drama, infantiles, deportes, documentales, entre otros.

- Vimeo: una red social de internet basada en videos.

- Rakuten TV: ofrece un acceso bajo demanda, a cambio de ver algunos anuncios. Si bien es gratuito, posee una suscripción que evita las publicidades a 740 pesos argentinos.