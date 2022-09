Nunca es tarde para cambiar. Hoy en día, el panorama de los servicios de streaming se encuentra en expansión, con nuevas plataformas surgiendo y ofreciendo oleadas de contenido nuevo y original todas las semanas. A pesar de lo fructífero de la nueva industria, las mentes detrás de estos servicios vuelven repetidamente a la mesa para encontrar el secreto que comprometerá a su audiencia.

El servicio de streaming que ha tenido que tragar trago amargo tras trago amargo en este asunto es Netflix. Pionera en el formato y una vez la plataforma de streaming única y más grande del mercado, la compañía de la N roja se vio forzada a reinventarse muchas veces en los últimos meses para detener el éxodo masivo de sus suscriptores.

En este sentido, los últimos rumores parecen indicar que Netflix está considerando adaptar algunos de sus títulos más importantes al formato de un episodio a la semana, un patrón clásico que se estableció con la llegada de la televisión. La decisión, anunciada por el medio especializado Puck, no fue confirmada por voceros oficiales de la compañía, pero ya está causando debate entre sus miembros.

Cuando Netflix comenzó a crecer, los dueños de la plataforma decidieron que cada nueva temporada de una serie tendría todos los episodios disponibles a la vez, y los espectadores decidían el ritmo al que iban a verlo. El problema es que este formato funcionó bastante bien cuando Netflix apenas tenía competencia. Ahora, sin embargo, Reed Hastings (CEO de la empresa) y su equipo se están dando cuenta de que el modelo termina perjudicando el desempeño de su contenido.

Bajo el actual CEO de Netflix, la plataforma ya empezó a virar hacia los estrenos semanales.

Desde su llegada al ring de los servicios de streaming, plataformas como Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video lograron mantener la conversación alrededor de sus series estreno viva en la cultura pop al lanzar episodios semanales de programación original de TV. Marvel, Star Wars, El señor de los anillos, Juego de tronos son marcas de primer nivel en la programación de televisión en este momento, y la atención semanal que les brindan las redes sociales es considerablemente mayor que cualquier lanzamiento de Netflix.

Por supuesto, hay excepciones, como fue el fenómeno global de "El juego del calamar" de Netflix, pero aparte de ese tipo de "series de eventos" que capturan un momento, Netflix vio muchas de sus series originales (como "The Witcher" y, más recientemente, "The Sandman") sufrir la consecuencia inevitable de "aquí hoy, mañana no" de los lanzamientos para maratón.

¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de estreno de Netflix?

La plataforma podría cambiar su modelo de estrenos en los próximos meses.

A pesar de la novedad del rumor, lo cierto es que Netflix ya comenzó a distanciarse de su método de negocio original: además de anunciar una suscripción más barata con publicidad para traer de vuelta a los suscriptores (según se informa, el transmisor perdió casi un millón de suscriptores solo en el último trimestre), la plataforma ya comenzó a espaciar el estreno de algunas de sus series más conocidas.

Realitys como "The circle" y" Love is blind" ahora se lanzan en lotes de episodios distribuidos a lo largo de un mes, y títulos muy esperados como "Stranger things", "Ozark" y el éxito en español "La casa de papel" tuvieron sus últimas temporadas divididas en dos partes, para que la gente siga hablando de ellos durante un tiempo más después de su estreno.

Del lado de los espectadores, la estrategia de publicación semana a semana es buena, ya que no obliga a todos a maratonear su programa favorito solo porque quieren evitar spoilers en las redes sociales. Al mismo tiempo, la temporada espaciada es una excelente manera de popularizar un programa, puesto que la gente hablará, reflexionará y formará teorías sobre él a medida que se desarrolla la temporada.