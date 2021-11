La plataforma de streaming estrenó hace dos semanas la segunda temporada de La Reina del Flow. La telenovela colombiana causó furor y llegó a posicionarse en el primer lugar de las producciones más vistas en Argentina, el cual mantiene hasta hoy. El reparto está integrado por Carolina Ramírez, Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo, Lucho Velasco y Marcelo Dos Santos, quien llamó la atención de los televidentes argentinos con su papel de Mike Rivera.

Para quienes no conocían a Dos Santos, inició su carrrera a fines de la década del 80 en un clásico inolvidable: Feliz Domingo. Llegó al programa conducido por Silvio Soldán en Canal Nueve en 1987, en ese entonces el actor de 58 años trabajaba en una novela de Alberto Migré, La cuñada, cuando le tocó ser uno de los presentadres del ciclo que le cumplía el sueño a los adolescentes de la época: el viaje a Bariloche.

Junto a Jorge Formento se consagró como uno de los presentadores del exitoso ciclo. Pese a la popularidad que había cosechado en Argentina, en 1992 decidió probar suerte en el exterior, armó sus valijas y se fue a Venezuela. En un nuevo país tuvo que empezar su carrera desde cero.

¿Quién es Marcelo Dos Santos?

Antes de ser parte de Feliz Domingo empezó su carrera en el programa La Gran Ocasión junto a Sergio Velasco Ferrero en Canal 11 (hoy Telefe) y luego pasó por el ciclo Venga a bailar junto a Adriana Salgueiro, era un concurso de baile de distintos ritmos musicales.

En el programa conducido por Soldán estuvo tres años, mientras tanto trabajó en las dos temporadas de la telenovela Amándote, protagonizada por Arnaldo André y Jeanette Rodríguez.

"Estoy en Colombia desde hace 24 años. Me fui en el 92 de Argentina, estuve en Venezuela trabajando tres años, después me fui a Estados Unidos, y cuando volví a Venezuela a vender unas cosas que tenía, me encontré con una escritora que me contó que estaba haciendo un proyecto en Bogotá", contó en diálogo con Pablo Gorlero por La Once Diez/Radio Ciudad.

Marcelo Dos Santos estuvo casado junto a la actriz colombiana Aura Cristina Geithner. Tuvieron un hijo llamado Demian, quien también siguió el camino artístico.

En sus primeros años como actor en Argentina conoció a figuras internacionales como Grecia Colmenares y Carolina López, fue así que supo por qué las artistas ganaban más dinero por trabajar en la misma producción.

"Carolina me dijo que ellos vendían a muchos países y cobraban regalías, así que le di un material mío para buscar ese apoyo internacional. Ella lo llevó a Venezuela y no pasó nada, pero un tiempo después volví a probar dándole mis cosas a Mariela Alcalá y ahí me llamaron para verme en persona", recordó.

Su debut en la televisión venezolana fue un antagónico en La loba herida, protagonizada por Alcalá y Carlos Montilla. Su primer trabajo fuera de Argentina fue un éxito. Al tiempo se trasladó a Colombia, donde vive desde hace 26 años, y desarrolló la mayor parte de su carrera. Estuvo en producciones como El manantial, perfume de agonía, Pecados capitales, Arriba los sexos, La niña, Juegos prohibidos, entre otros.

La Reina del Flow y el actor argentino

En las últimas semanas los seguidores de la telenovela colombiana, que se puede ver en Netflix, se preguntaron quién interpretaba a Mike Rivera, el productor musical que compite con Yeimi Montoya (Carol Ramírez).

Llegó a la producción después de estar sin trabajar durante tres años. Durante ese lapso sin propuestas laborales vivió de sus ahorros y tuvo que vender algunas pertenencias, hasta que un día le llegó la convocatoria para La Reina del Flow y ganó el casting para interpretar a Rivera. Las grabaciones empezaron en medio de la pandemia por coronavirus.

En cuanto a su vida privada, en 1998 se casó con la actriz colombiana Aura Cristina Geithner y tuvieron a su hijo Demian Dos Santos, quien siguió el camino artístico.

El matrimonio duró dos años y ella se radicó junto al niño en México, lo cual lo mantuvo alejado de su hijo durante un tiempo. Sin embargo, hoy en día Marcelo y Demian viven juntos en Bogotá, y se los ve compartiendo contenido juntos en Instagram.

Su madre y padre fallecieron hace algunos años, pero aún tiene en Argentina a sus hermanos y sobrinos.