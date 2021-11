La plataforma de streaming actualiza su catálogo todas las semanas con nuevos títulos que no tardan en convertirse en tendencia. El pasado 17 de noviembre Netflix estrenó la segunda temporada de La Reina del Flow, una de las producciones más esperadas por miles de fanáticos. La primera emisión de este telenovela colombiana fue en 2018.

Si bien se ubicó desde su estreno entre las primeras 10 producciones más consumidas por los argentinos, con ayuda del fin de semana largo llegó a posicionarse como número 1. En segundo lugar se ubica la película Alerta Roja y en tercero la serie Arcane.

.

La Reina del Flow: ¿De qué trata la serie más vista en Argentina?

La Reina del Flow tiene dos temporadas. La primera de ellas fue estrenada en 2018 y cuenta con 82 episodios, mientras que la segunda tiene un total de 89 capítulos que llegó a las pantallas de televisión en 2021. Está protagonizada por Carolina Ramírez, quien se pone en la piel de Yeimi Montoya.

Yeimi es una cantante de 16 años, que pasaba su adolescencia entre rimas, estudio y ayudando en el negocio que tenían su madre y padre. Pero de un día para el otro la tragedia la tomó por sorpresa y torció su destino.

Los padres de Yeimi son asesinados y es culpada injustamente por un delito que no cometió, la joven pasa 17 años de su vida presa. Después de recuperar su libertad, la talentosa compositora comenzará una venganza contra los hombres que la engañaron y mataron a su familia. Para ello asumirá una nueva identidad: Tammy Andrade. Así nace una nueva productora musical que está en búsqueda de talentos.

¿Quién es el actor argentino en La Reina del Flow?

El reparto de la novela está compuesto por Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo, Lucho Velasco y en la segunda temporada se sumó Marcelo Dos Santos, quien llamó la atención de los televidentes argentinos con su papel de Mike Rivera.

.

Dos Santos comenzó su carrera a fines de la década del ochenta en un clásico inolvidable: Feliz Domingo. Pese a haber iniciado su profesión en el país, se fue en 1992 a Colombia donde se encuentra radicado actualmente.

"Estoy en Colombia desde hace 24 años. Me fui en el 92 de Argentina, estuve en Venezuela trabajando tres años, después me fui a Estados Unidos, y cuando volví a Venezuela a vender unas cosas que tenía, me encontré con una escritora que me contó que estaba haciendo un proyecto en Bogotá", contó en diálogo con Pablo Gorlero por La Once Diez/Radio Ciudad.