Gilmore Girls es una serie estadounidense que acompañó a varias generaciones, sobre todo de mujeres, durante su adolescencia en los distintos rincones del mundo. Duró siete temporadas, con 153 capítulos que se transmitieron originalmente desde fines del 2000 hasta inicios del 2007, pero que a Latinoamérica llegó años después y se reprodujo hasta el cansancio a través de Warner.

Incluso, para quienes extrañaban a estas chicas, Netflix lanzó en el 2016 un spinn-off de apenas cuatro capítulos que acompañaban a Rory en sus aventuras después de la universidad y a Lorelai en su nueva vida junto a Luke. Fueron varios factores los que determinaron el éxito de la serie, las actuaciones de las protagonistas, los tintes cómicos de cada episodio, pero por sobre todas las cosas, que Lorelai y Rory tenían la relación madre e hija que cualquiera pudiera desear.

Lorelai y Rory Gilmore entretuvieron a generaciones de televidentes que soñaron con mudarse al pueblo ficticio Stars Hollow.

Pese a que pasaron años desde el boom de esta novela, en las últimas horas se volvió viral en TikTok un video de Alexis Bledel (quien interpretaba a la más pequeña de las Gilmore). Es que en las imágenes se la puede ver hablando no solo un perfecto español, sino con acento argentino, en una nota que le hizo Emilia Attias hace varios años.

Rory Gilmore habla en “argentino” y revolucionó a las redes

Si bien Alexis nació en la ciudad de Houston, en Texas (Estados Unidos), su mamá es mexicana y su papá es argentino. Por ello, la joven actriz domina el español, ya que fue su lengua materna y la única que habló hasta que comenzó su proceso de escolarización.

.

El video consiste en un extracto del programa Back Home y que fue emitido en enero del 2013. "Algunas personas se van a los Estados Unidos y no quieren hablar en español, pero mis padres sí. Me hablaron únicamente en español. Cuando fui a la escuela tuve que aprender inglés ahí, no hablaba nada. Estuve como en una burbuja", contó Bledel en diálogo con Attias.

"Hace como seis años que no venía a la Argentina. Cuando le hablé a mi padre el domingo, antes de volar hasta aquí, él estaba en un show de tango en Houston. Él es músico, escritor, es una persona muy artística", confesó sobre su papá.