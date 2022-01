Netflix se despidió de un 2021 lleno de éxitos con la promesa de un año nuevo repleto de series y películas imperdibles, y en lo que va del 2022 logró reforzar esa promesa. Sumado a los nuevos episodios de series como "Cobra Kai" y estrenos alabados por la crítica como "Archivo 81" y "La Casa", la plataforma de streaming recibió atención tras el estreno de su nueva película original.

"Impúdica", o "Brazen" en su idioma original, estrenó este jueves y no tardó en catapultarse al primer puesto entre los títulos más vistos de Netflix. Dirigida por Mónica Mitchell, el thriller de crimen norteamericano cuenta con un elenco liderado por la veterana de la industria Alyssa Milano, quien regresó a la pantalla luego de tres años para asumir el rol protagónico del polémico estreno de Netflix.

.

Basada en la novela "Atrapada", de Nora Roberts, la película gira en torno a una autora experta en delitos llamada Grace (Milano) y cómo su vida da un vuelco cuando su hermana es asesinada y su verdadera identidad se revela al mundo. Cuando todos esperaban que retrocediera asustada, Grace desafía al mundo prometiendo que no dejará piedra sin remover en su esfuerzo para desentrañar el misterio de la muerte de su hermana.

A pesar de sentarse cómodamente en los primeros puestos del ranking de Netflix, el estreno no recibió el amor de la crítica, que le otorgó un triste 18% de aprobación en la plataforma de Rotten Tomatoes. "Alyssa Milano te desafía a no reírte en este chabacano thriller sobre asesinos en serie [...] Ofrece cierto valor de entretenimiento como placer culpable" escriben en Variety. Por su parte, en New York Times sentencian: "Brazen es la versión de misterio de un romance navideño de Hallmark".

"Impúdica" llegó al top 3 de lo más visto en Argentina a dos días de su estreno.

La opinión de los fanáticos de Netflix parece estar más dividida, con algunos internautas en las redes sociales alabando la trama mientras que otros no temen en expresar que se sintieron decepcionados: "#brazen debería haber estado en el canal de Lifetime y no en Netflix. Esto apesta", escribió un usuario en Twitter. Un segundo se hizo eco de esto y agregó: "#brazen # Netflix Literalmente terrible, la peor película de la historia, no pierdas tu precioso tiempo".

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para el elenco y el equipo de "Impúdica", ya que muchos tuvieron grandes elogios para compartir. Como dijo un fanático: "¡Brava Alyssa! ¡Me encantó tanto la película! Está envejeciendo con gracia. Fue como ver a Phoebe Halliwell a los 50 años". Otro miembro de la audiencia tuiteó: "Emocionado por #Brazen en @netflix. Ver a @Alyssa_Milano y a los otros actores dar vida a esta novela convertida en película es surrealista. Bien hecho".