Cada fin de semana los usuarios se preguntan qué ver en Netflix. Este último tiempo se incrementó la preferencia por las miniseries de corta duración, como "¿Dónde está Marta?", "Yara" o "Las cosas por limpiar", y las películas quedaron un poco al margen. Pero la realidad es que, por más que el público las ignore, hay títulos con 100% de aceptación por parte de la crítica que todos deberían mirar.

Cambiante, exigente e impredecible. Tres características que definen a la audiencia y Netflix lo sabe. A la hora de crear una serie o película, se pueden hacer una serie de especulaciones y estadísticas para averiguar si funcionará o no, pero la realidad es que no existe la fórmula para el éxito asegurado. Por más que la producción tenga todos los condimentos, incluso la puntuación mas alta en los portales de crítica, puede no ser elegida por el público.

Es el caso de "Lionheart", la película nigeriana, dirigida y protagonizada por la estrella africana Genevieve Nnaji, que no ha tenido tanta visibilidad en el público pero tuvo la máxima puntuación el portal de cine más exigente: Rotten Tomatoes. Incluso superó a "Historia de un matrimonio", película nominada al Oscar, y "El irlandés", protagonizada por el gran Robert De Niro y Al Pacino.

.

Rotten Tomatoes saca la nota media de las películas según el cómputo de las críticas profesionales de distintos medios, y Lionheart es la más valorada de la plataforma: un unánime 100%, frente al 97% de Historia de un matrimonio o el 96% de El Irlandés.

¿De qué trata "Lionheart", la joya de Netflix?

La trama gira en torno a Adaeze, la hija de una familia nigeriana adinerada, formada en EE UU, que, cuando su padre enferma, debe tomar las riendas de la empresa de transportes familiar, Lionheart, y demostrar su capacidad de liderazgo. Esta producción ofrece el relato de una mujer inteligente y capaz que deberá afrontar las adversidades que se le presentan. Una historia bajada a tierra con tintes de la realidad del continente africano digna de apreciar, y de sentirse identificado.

"Lo más valioso que aprendí con Lionheart es que necesitamos promocionar películas realizadas por nosotros, sobre nosotros, en beneficio de los demás", explicaba Nnaji durante su presentación en el Festival Internacional de Toronto de 2018. Los críticos han resaltado que el papel de Nnaji resulta tan importante en los tiempos actuales como creíble.

"África está repleta de historias y la mayoría tienen que ver con nuestras luchas diarias, como la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, creo que muchos nigerianos, muchos africanos, o el mundo en general, no saben absolutamente nada de nosotros. Creo que hay mucha desconexión y la forma de hacer del mundo un lugar más próximo e igualitario es presentarnos los unos a los otros para que podamos entender que no somos tan distintos", concluyó Nanji.

Mira el trailer de "Lionheart", disponible en Netflix