Si no sabés qué ver en Netflix, una miniserie de solo 4 capítulos está entre las más buscadas y vistas de la plataforma, por lo que no te la podés perder. Se trata de "No me conocen" o "You don't know me". Esta serie llegó al catálogo de la plataforma de streaming hace menos de una semana, el 17 de junio, específicamente.

"No me conocen" está actualmente entre las 5 series más vistas de Netflix a nivel mundial. La BBC de Londres produjo esta atrapante producción que tiene solo 4 episodios y cada uno dura apenas una hora, En una maratón de un día podrás verla por completo, ideal para tiempo del fin de semana. La miniserie amalgama un relato sobre crímenes, abogados y una historia romántica en el medio. El relato se basa en la novela homónima de Imran Mahmood, escrita en 2017.

Argumento: ¿De qué trata "No me conocen"?, en Netflix

En su argumento, un hombre es acusado de un crimen y debe presentarse ante la Justicia. Pese a que su abogado le recomienda que debe decir ciertas declaraciones ante la corte, él decide desestimarlo y contar todo lo sucedido con sus propias palabras y con lo que recuerda.

Según la descripción que ofrece Netflix, al protagonista le pesan "todas las pruebas que demuestran su culpabilidad". Este "hombre juzgado por homicidio usa su alegato final para relatar su historia de amor con una mujer misteriosa", indica el argumento oficial.

¿Quiénes actúan en la miniserie disponible en Netflix?

Los actores principales de la miniserie son los artistas británicos Samuel Adewunmi, Sophie Wilde y Bukky Bakray. La dirección corre por cuenta de Sarmad Masud. El elenco principal lo completan: Roger Nsengiyumva, Yetunde Oduwole, Michael Balogun, Jo Wheatley, Nicholas Khan, Saskia Chana, Jas Steven Singh, Atul Sharma, Dan Li, Rasaq Kukoyi y Sebastian Orozco.

Las críticas a la miniserie de Netflix

Desde el portal especializado en críticas de series y películas, Radio Times indican que se trata de una "serie interesante y bien ejecutada que merece la atención". Además, agregan que "hay que reconocer el trabajo de los actores que manejan con autoridad, un material que a veces es complicado". En ese sentido, desde esta reseña le colocaron cuatro estrellas sobre cinco.

Otro que le dio cuatro estrellas fueron los críticos de Telegraph, que consideran que este "thriller con impulso narrativo convertirá al protagonista en estrella".

Por su parte, The Guardian, no estuvo tan de acuerdo con las anteriores reseñas y advierten que "más que televisión se parece a un audiolibro". "Las actuaciones le dan peso a un drama escaso y algo de intriga que necesita", agregan. La puntuación que le dieron desde este diario británico fue de tres estrellas sobre cinco.

En cambio, Decider, destaca que "si las escenas del juzgado no te ponen de los nervios, entonces disfrutarás de las actuaciones, además la historia en sí misma".

"You Don't Know me" fue nominada a los premios BAFTA TV en la categoría de mejor actor principal de TV en drama por la actuación de Adewunmi.