Semana tras semana, Netflix va modificando la cartelera que ofrece a sus usuarios. Generalmente, buscan satisfacer los deseos de los clientes, por lo que, siempre brindan buenas ofertas a la hora de hacer una maratón de películas o series.

La continuación de las historias que atrapan a las personas son las más pedidas para una siguiente parte. Así es el caso de The Umbrella Academy, la serie que tendrá su tercera temporada en la plataforma de streaming.

En el último tiempo, los contenidos españoles tuvieron un alto rating en Netflix. The Umbrella Academy 3 estará disponible en la plataforma en junio, según confirmaron desde Screen Rant, durante un panel en la convención SXSW cuando el runner Steve Blackman anunció la fecha de lanzamiento oficial de la serie. Esta increíble historia se basa en las novelas gráficas homónimas de Gerard Way, el líder musical del grupo My Chemical Romance.

La serie "The Umbrella Academy".

Como han informado desde Screen Rant, ha sido durante un panel en la convención «SXSW» cuando el showrunner Steve Blackman anunció la fecha de lanzamiento oficial de The Umbrella Academy temporada 3.

"Se tuvo que morir el padre para que se vuelvan a reunir. Cabe destacar que entre superhéroes el vínculo familiar es una de las mayores causas de apocalipsis prematuro" es la sinopsis que aparece en Netflix.

Esta producción terminó siendo un verdadero éxito. La misma trata sobre 43 niños superhéroes que volvieron a juntarse después de mucho tiempo para formar un equipo que se comprometa a salvar al mundo. Un grupo bastante disfuncional. Estos chicos nacieron con poderes y Sir Reginald Hargreeves localizó solo siete de ellos, quienes conforman el grupo protagonista.

Según se pudo saber, en la tercera parte habrá unos diez capítulos sobre la continuidad de la historia. En la primera y segunda temporada también tuvieron lugar unos diez capítulos. La fecha exacta de estreno es el próximo 22 de junio de 2022. La segunda parte de episodios se estrenó el pasado mes de julio en 2020, hace dos años.

Para la tercera temporada de la serie, los personajes protagonistas de la misma que volverán a ser son: Vanya (Elliot Page), Cinco (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Ben (Justin H. Min), Luther (Tom Hopper), Sir Reginald (Colm Feore) y Lila (Ritu Arya).