Netflix estrenó dos series de suspenso que ya causan furor

La plataforma de streaming renovó su catálogo de manera total y Netflix sorprendió a los usuarios con el lanzamiento en simultáneo de producciones de suspenso diseñadas para atrapar a la audiencia desde el primer minuto.

Ambos títulos se incorporaron de manera oficial a la grilla y ya generan una enorme repercusión en las redes sociales. Las opciones abarcan desde un impactante drama de época ambientado en el continente europeo hasta una moderna reversión de ciencia ficción originaria de Japón. Las dos alternativas están disponibles para disfrutar de forma completa durante estas jornadas de descanso.

De qué trata el nuevo catálogo de suspenso

La primera de las propuestas es Verano del 36, una miniserie que cuenta con solo 6 capítulos. La trama traslada a los espectadores hacia el período estival de aquel año en Europa, una época que estuvo marcada por profundas tensiones políticas y sociales. En ese escenario, los trabajadores empiezan a disfrutar de sus primeras vacaciones pagas, un derecho que despierta un fuerte y crudo choque entre las diferentes clases sociales.

El conflicto central de esta historia estalla cuando los acontecimientos sociales impactan profundamente en la vida de las 4 protagonistas. La situación se vuelve completamente oscura cuando las mujeres se ven envueltas de forma directa en el asesinato brutal de un fiscal, un crimen que ocurrió en el interior de un conocido hotel y que desata una investigación asfixiante.

Por otra parte, la segunda opción es El hombre vapor, una serie que presenta 8 capítulos de pura intriga. La producción está basada en la clásica película de la productora Toho editada en 1960. En esta oportunidad, la historia llega completamente modernizada para las audiencias actuales y se enfoca en un extraño individuo que posee la impactante habilidad de transformarse en gas.

Este fenómeno sobrenatural da inicio a una minuciosa investigación que avanza de forma rápida. La búsqueda de la verdad desemboca de forma inevitable en una red de secretos desgarradora que involucra mutaciones genéticas. Esta producción japonesa fue elogiada de manera unánime por los críticos gracias a su impecable mezcla de géneros y el uso de efectos visuales de alta calidad.

Cuándo y dónde ver las producciones

Ambos títulos se encuentran disponibles desde los primeros días de julio en la plataforma de Netflix. El servicio de streaming liberó la totalidad de los episodios de las dos temporadas para que los suscriptores de Argentina y el resto del mundo puedan consumirlas en formato de maratón durante este fin de semana.

La propuesta asiática está diseñada de forma específica para los amantes de los thrillers con tintes fantásticos. Los especialistas advierten que, si preferís las series realistas, es probable que esta opción no sea la mejor propuesta para vos. En cambio, el relato histórico apunta a los seguidores de los dramas clásicos con un gran nivel de intriga.

Datos y curiosidades de los estrenos

La producción de Verano del 36 demandó un imponente despliegue técnico para recrear el pasado de forma fiel. El equipo de realización utilizó una estética súper cuidada que incluyó la construcción de más de 74 decorados y la confección de más de 1500 trajes de época. Este esfuerzo visual posiciona a la miniserie como una de las apuestas de época más ambiciosas del catálogo.

En tanto, El hombre vapor rescata el rico legado cinematográfico de Toho de los años 60, adaptando los conceptos clásicos de la ciencia ficción vintage a las herramientas digitales contemporáneas. El foco puesto en los efectos especiales se transformó en el punto más destacado de los comentarios de los especialistas en cine y televisión.