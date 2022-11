La plataforma de streaming Netflix amplió su catálogo de series y películas a sus usuarios con temáticas de terror para poder aprovechar el auge que se vive durante todo octubre con la cercanía de Halloween.

Series, miniseries o películas deleitaron a los consumidores, que rápidamente colocaban a las nuevas producciones entre las más vistas en los rankings elaborados por la misma productora de contenidos.

Una de las películas más llamativas y eficaces que se estrenaron fue "Wendell y Wild" que trata de “dos demonios hacen un trato con una adolescente amante del punk para poder salir del inframundo y hacer realidad sus sueños en la Tierra de los Vivos”.

La duración del nuevo film de Netflix es de una hora y 45 minutos, y está bajo la dirección de Henry Selick, quien domina la técnica stop motion, tanto en la nueva producción de Netflix como en las películas The Nightmare Before Christmas; Coraline y James and the Giant Peach.

Se considera al stop motion como una técnica de animación que se realiza fotograma a fotograma, es decir, que la animación se genera por la sucesión de imágenes fijas de los objetos.

Otras películas que te van a aterrorizar en Netflix

Bajo la temática de contenido especial por Halloween, Netflix lanzó una serie de películas que no te podés perder si sos un amante de las producciones de terror y suspenso; una de las imperdibles es Mudanza Mortal en la que “una joven pareja lucha por salvar su matrimonio y encuentra la casa de sus sueños por un precio increíble. En un último intento de empezar de nuevo, aceptan el trato y se mudan a la casa. Allí, descubren el oscuro pasado de su nuevo hogar”.

Otro de los films imperdibles es “Maleficio” sigue la historia de una madre y su hija, en la que debido a la desesperación la mujer se acerca a una secta con su familia y sin imaginarlo recibe una maldición luego de que rompe un tabú religioso.

A partir de ese momento hará todo para proteger a su hija de las consecuencias, entre ellas fenómenos como posesiones y apariciones paranormales que se combinan en la oscura trama de esta producción.