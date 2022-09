Se acerca el fin de semana y qué mejor que aprovecharlo para descansar y ver una buena película de suspenso. En esta ocasión, Netflix recuperó un film impactante que ya se posiciona como el más visto en la plataforma. Se trata de “El hombre invisible”, estrenada en 2020, pero que aun al día de hoy logró capturar la atención de todos los usuarios.

Diariamente, la plataforma de streaming más popular del país incorpora nuevas series, películas y documentales a su catálogo. Esto no solo se debe a querer mejorar la experiencia de sus clientes, sino que también tiene como objetivo mantenerse competitivo frente a los demás servidores como HBO o Disney+.

En esta ocasión, Netflix optó por rescatar una película de suspenso ya estrenada en 2020 y el resultado fue impactante: a pocos días de sumarse al servidor, se volvió tendencia y ya se posiciona como la más vista. Ella narra una impactante trama que mantiene el terror y la tensión hasta los últimos minutos.

Dirigida por Leigh Whannel, “El hombre invisible” es una producción de no más de dos horas, basada en una novela de H.G. Wells. Allí, se cuenta la historia de Cecilia, una mujer que decide rehacer su vida tras enterarse de que su exnovio maltratador ha fallecido, sin embargo, al correr de la trama se da cuenta de que no todo de eso es cierto.





El hombre invisible: la película que arrasa en Netflix

"Tras escapar de una relación abusiva y controladora con un adinerado genio de la tecnología, una mujer se encuentra acosada y atormentada por una entidad invisible", se lee en la reseña de la plataforma.

El hombre invisible (2020).

Este film psicodélico vuelve a estar en la boca de todos, tras ser incorporado al servidor y arrasar con las vistas. En la trama, la protagonista se va a ver atrapada entre sus atroces presentimientos de que su ex pareja Adrián no se suicidó, sino que sigue con vida y la continúa acosando en su hogar, pese a no poder comprobarlo.

El ida y vuelta, sumado a las experiencias atroces que le toca atravesar a Cecilia, hacen que los espectadores se queden atentos hasta el cierre. Sin lugar a dudas, una película ideal para ver en el fin de semana, junto con amigos o pareja.

Tráiler y reparto

La película, que se estrenó el 28 de febrero de 2020 en Estados Unidos, cuenta con las siguientes actrices y actores en su plantel: