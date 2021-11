Netflix dio por iniciada la temporada de producciones navideñas con el flamante estreno de su comedia romántica ¡Qué duro es el amor! (O Love hard, en inglés), la cual en Argentina se ubica en el top 1 de los 10 contenidos más vistos de la plataforma esta semana y que promete mantenerse así durante el fin de semana.

Así como ocurre en el mes de Halloween, los canales de cable y las compañías de streaming comienzan a pasar en la víspera de diciembre las mejores películas y series ambientadas en la época de Navidad –en el hemisferio norte, donde es invierno, fundamentalmente- ya que a un enorme público de espectadores les fascina esta temática.

Sin dudas, su nueva película, en la que los protagonistas se mueven por una hermosa y nevada Nueva York, capturó de forma inmediata la atención en nuestro país y la llevó a ser una de las destacadas a mitad de noviembre.

La protagonista, Natalie, va en busca de su verdadero amor por Nueva York con la compañía de un hombre que mintió sobre su identidad.

¿De qué se trata la peli? Sobre una atractiva escritora que se enamora de un hombre al que conoce mediante una app de citas y decide recorrer miles de kilómetros hasta la “gran manzana” de Estados Unidos para conocerlo. Sin embargo, al encontrarlo cara a cara, se da cuenta de que todo fue un terrible engaño.

El filme dirigido por Hernán Jiménez es protagonizado por Nina Dobrev y Jimmy O. Yang, y tiene una cómoda duración de 1 hora y 46 minutos para disfrutar en el sillón con pochoclos y una rica infusión. Además, su tono alegre y divertido, y sus mágicas tomas de Nueva York cubierta de nieve y luces de colores navideños, hacen pasar un buen rato a quien la mire.

.

No obstante, de acuerdo con Film Affinity, la película recibió el visto malo por parte de varios críticos y especialistas del rubro, que lejos estuvieron de anunciarla como la nueva gran película navideña del año. “Una comedia romántica frustrante, pero ocasionalmente adorable (…) Bastante olvidable”, expresó Courtney Howard a Variety. “Los actores son excepciones en una película que no es que sea ‘mala’, sino que no hace ningún esfuerzo por ser buena”, cuestionó David Ehrlich a IndieWire. Así todo, en The New York Times, Benjamin Lee se diferenció con una opinión más positiva: “En cuanto a las comedias románticas navideñas de bajo presupuesto, rodadas en Canadá pero ambientadas en Estados Unidos, ‘Love Hard’ es más tolerable que la mayoría”, apuntó, y la calificó con 3 de 5 estrellas.

Mirá el tráiler: