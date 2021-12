Tras la suspensión de los Globos de Oro 2021 debido a las acusaciones por falta de inclusión, diversidad e igualdad entre los candidatos, ayer se dieron a conocer las nominaciones para la entrega 2022, que será la 79ª edición de esta histórica ceremonia que premia a las mejores películas y series del año.

La lista de candidatos en la categoría de películas fue dominada por las grandes plataformas de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+, HBO y Disney+; y sus propuestas destacadas del año, entre las que se destacan The power of the Dog (El poder del perro), Belfast y Don`t look up (No mires arriba).

Aunque no se sabe todavía la fecha en que se realizará la entrega de los Globos de Oro 2022, sí están confirmados los estrenos de las películas nominadas que forman parte de cada una de las plataformas de streaming, mientras que muchas otras ya se encuentran en sus catálogos y están disponibles para disfrutar del buen cine, desde la comodidad de tu hogar.

El poder del perro

Es la gran candidata al premio a Mejor película dramática, su directora Jane Campion (la misma que dirigió la magnífica serie Top of The Lake), a Mejor Dirección, Kirsten Dunst a Mejor Actriz de reparto, Kodi Smit-McPhee a Mejor Actor de reparto y Benedict Cumberbatch a Mejor actor en drama, además de nominaciones a Mejor banda sonora y Mejor guión.

The Power of the Dog, lleva acumuladas varias nominaciones en las entregas de premios que ya dieron a conocer sus candidatos, como los Critics Choice Awards. Se espera que el drama, disponible en Netflix, arrase con la temporada de premios 2022.

Being The Ricardos

La nueva película de Aaron Sorkin esta basada en una historia real, la de la pareja formada por Lucille Ball y Desi Arnaz que triunfaron juntos haciendo una de las grandes sitcoms de la historia de la televisión, Te quiero, Lucy.

El reparto está encabezado por Nicole Kidman y Javier Bardem (nominado a Mejor Actor en drama), y con Jake Lacy, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale y Alia Shawkat. Estará disponible a partir del 21 de diciembre en Amazon Prime Video.

Tick, Tick... Boom!

Nominada a Mejor Musical o comedia, esta película está protagonizada por Andrew Garfield, que también fue nominado a Mejor Actor de comedia o musical por su trabajo en ella. La historia está basada en la autobiografía de Jonathan Larson, un famoso autor teatral estadounidense, y es la primera película que dirige Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton. Se puede ver en Netflix.

Encanto

Se trata del filme que más nominaciones obtuvo para Disney. Encanto competirá por Mejor Canción Original, Mejor banda sonora y Mejor película de animación. Este cuento ambientado en Colombia es considerado por los expertos cinematográficos como una de las mejores películas de 2021.

En la misma categoría, Mejor película de animación, se destacan otras dos películas de Disney, Luca y Raya y el último dragón, que ya están disponibles en la biblioteca de la plataforma. En tanto, Encanto, se podrá ver desde el 24 de diciembre en Disney+.

No mires arriba

Uno de los tanques de Netflix para este año se llevó la nominación a Mejor película cómica o musical y sus protagonistas, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, a Mejor Actriz y Mejor Actor de comedia.

Con un elenco de lujo: Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande, entre otros, esta película sobre la llegada inminente de un meteorito que arrasará con la Tierra se estrena el 24 de diciembre en Netflix.

Cruella

La nueva versión sobre la vida de la villana de Disney le ganó una nominación a Mejor actriz en comedia o musical a su protagonista, Emma Stone. El impecable trabajo de producción, vestuario y maquillaje, así como una banda sonora de lujo, no alcanzaron para que Cruella acumule más nominaciones, pero hacen de este un filme por demás entretenido y atractivo para todos los integrantes de la familia. Está disponible en Disney+.

Fue la mano de Dios

Además de ser la candidata oficial de Italia a mejor película internacional en la próxima edición de los Premios Oscar, The hand of god fue nominada a Mejor película de habla no inglesa.

El filme del guionista y director ganador del Óscar Paolo Sorrentino (Il Divo; La gran belleza; The Young Pope) está situado en la época de gloria de Diego Maradona como jugador del Nápoles y el impacto que tuvo en el contexto social de esa ciudad.

Está dirigida por Paolo Sorrentino y según las primeras críticas, derrocha emoción en cada escena. Puedes verla a partir del 15 de diciembre en Netflix.