Desde hace años una argentina se encuentra entre las personas que manejan los hilos de Marvel Studios, el gigante cinematográfico propiedad de Disney, a cargo de las mega producciones de superhéroes basados en los populares cómics. Su nombre es Victoria Alonso y por destacada labor fue ascendida a Presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación.

“Está en nuestro equipo desde el principio y es una socia increíble. es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria y estamos encantados de que seguirá estando a nuestro lado en este puesto mientras lideramos Marvel Studios hacia el futuro”, sostuvo el comunicado de la empresa que anunció su nuevo cargo.

Según el escrito, la argentina supervisará todos los proyectos para cine y aquellos destinados a la plataforma de streaming Disney+. Además, continuará siendo productora ejecutiva de las películas que ya están en producción, como las próximas entregas de Dr. Strange y Thor, cuyos estrenos están previstos para el 2022.

Hasta el reciente anuncio, Alonso era vicepresidenta en Marvel pero tanto Kevin Faige, jefe creativo de Marvel Studios, como Louis D´Esposito, co-presidente de la empresa, creían que ella merecía el ascenso.

Alonso ahora reportará a D’Esposito, aunque desde hace años ella es la tercera persona más importante del estudio. El cargo de presidenta no es más que reconocimiento fáctico al poder que venía ejerciendo de forma implícita.

”Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante y hasta donde me concierne, esto recién empieza”, dijo en declaraciones al sitio The Hollywood Reporter.

Kevin Feige, Jonathan Schwarz, Victoria Alonso y Louis D'Esposito.

Asimismo, dio una pista, con un toque de humor, sobre el futuro: “Tenemos un grupo absolutamente increíble de personas que pondrá sus muchos talentos en las emocionantes películas y series que tenemos en el cronograma".

Además, adelantó: "Quiero aumentar la producción de animación de nuestro estudio, ya que es una de mis pasiones personales ¡Y vamos a tener más números musicales!”.

La ejecutiva es muy activa en Instagram, donde suele compartir material y anuncios sobre las producciones en las que participa. Ultimamamente, la mayoría de los posteos están relacionados con What If...?, la serie animada de Marvel que recientemente se estrenó en la plataforma de streaming de Disney.

¿Cómo llego Victoria Alonso a Marvel?

La argentina de 55 años nació en la ciudad de La Plata. A los 19 viajó a Estados Unidos con el sueño de convertirse en actriz. Allí comenzó a estudiar psicología y a trabajar en la industria aeronáutica, actividades que alternaba con algunas participaciones en telenovelas.

Finalmente, abandonó su lado artístico para trabajar como asistente de producción y de ahí pasó a efectos especiales, recalando en la empresa Digital Domain. Trabajó en películas como El Gran Pez de Tim Burton, Cruzada de Ridley Scott y Shrek, entre otros títulos..

Su primer trabajo en Marvel fue en 2006. Ese año se sumó a la película Iron Man, el film que inició el exitoso Universo cinematográfico de Marvel, también conocido como MCU por sus siglas en inglés. En ese momento se desempeñó como vicepresidenta de efectos especiales y post-producción, rol que tuvo hasta 2011.

Más tarde, con el lanzamiento de Los Vengadores, pasó a ser productora ejecutiva y desde entonces siguió ocupando roles destacados en todos los proyectos, como la útima película estrenada, Shang-Chi. Se calcula que bajo su mando, las películas recaudaron más de 20 mil millones de dólares.

Actualmente es una de las mujeres más destacadas de Hollywood y en los últimos Premios Emmys, entregados el domingo pasado, estuvo nominada por su trabajo en la serie WandaVision.

En 2019, Victoria regresó al país y en su ciudad natal la condecoraron con la Llave Dardo Rocha. “Lo importante para mí no es ser la primera mujer, sino ser una de las primeras mujeres y que se les dé la oportunidad a otras”, afirmó en diálogo con Perfil.

Además, compartió uno de sus hábitos: llevarse algunos recuerdos de los sets de las películas, aunque después los regala. “La única cosa que no voy a regalar es un escudo del Capitán América que está firmado por todos los actores. Ese lo tengo y es mi jubilación”, bromeó.