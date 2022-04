En la lucha por conservar el trono como la plataforma de entretenimiento y streaming más exitosa de todos los tiempos, Netflix incorpora mes a mes nuevos contenidos a su catálogo para mantener a sus más de 221 millones de suscriptores y persuadir a más personas a que se sumen. Pero no es el único recurso que tiene.

La plataforma no se olvida de incorporar a su contenido aquellos clásicos que cuando estuvieron en las salas de cine fueron un “taquillazo” y recibieron las mejores críticas del mundo. Entre decenas de series de producción propia que le valieron de un enorme éxito, también se encuentran títulos de películas premiadas que no importa cuánto tiempo pase, no perderán aplausos y elogios por parte de los espectadores.

Se tratan de filmes animados, dramas, musicales, basados en hechos reales, y con elencos de alta categoría. A continuación, el resumen de las 10 películas premiadas, nominadas o mejores criticadas que se encuentran escondidas en Netflix para que cualquiera con suscripción pueda disfrutar.

Memento (2000)

La película dirigida por Christopher Nolan fue una de las más revolucionarias de comienzos del nuevo siglo. Protagonizada por Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano, el filme condujo a la audiencia hacia un viaje de suspenso por la memoria, los recuerdos, las emociones y los pensamientos. Así todo, a pesar de ser una de las cintas mejores recordadas y criticadas de entonces, no logró un Oscar, pero sí un British Independent Film Award a la Mejor película.

Memento fue una de las grandes ficciones de suspenso de principios del 2000.

Sinopsis de Memento: La memoria de Leonard, un investigador de una agencia de seguros, está irreversiblemente dañada debido a un golpe sufrido en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer: este es el último hecho que recuerda del pasado. La memoria reciente la ha perdido: los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar e intentar vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo. (Filmaffinity).

Mank (2020)

A 20 años después de Memento, se estrenó esta película cuyo guion estuvo a cargo de Jack Fincher y su dirección por David Fincher. El filme, que se avistaba como el ganador del año, “apenas” logró dos premios Oscar en la categoría “Mejor diseño de producción” y “Mejor fotografía”. Los protagonistas son Gary Oldman, Lily Collins y Amanda Seyfried.

Sinopsis de Mank: Biopic sobre Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane', que repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941. La película toma como base un guion escrito por Jack Fincher, padre de David Fincher, antes de morir en 2003. (Filmaffinity).

Las Herederas (2018)

La película nativa de Paraguay, del director y guionista Marcelo Martinessi, recibió grandes críticas en el mundo por su original trama con una historia de diversidad sexual, y resultó ganadora de dos premios Oso de Plata, además de tres reconcomientos de jurados independientes en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Asimismo, la cinta fue elegida para representar a Paraguay en la 91° edición de los Premios Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa.

Sinopsis de Las Herederas: Narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia de la sociedad paraguaya que heredaron suficiente patrimonio para vivir cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero ya no alcanza y la situación de ambas cambia.

El irlandés (2019)

Una de las últimas producciones de Martin Scorsese de temática de “gangsters” que fue bien valorada por la crítica como homenaje a la historia de las películas del género, así como también por su magnífico elenco (Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham, Harvey Keitel, entre otros). La película de 3 horas y media fue premiada por el Círculo de Críticos de Nueva York, recibió 10 nominaciones en los premios BAFTA, fue considerada la Mejor película del año por el American Film Institute, y aunque no resultó ganadora, se presentó como una de las grandes candidatas a los premios Oscar.

Sinopsis de El irlandés: Frank Sheeran fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. 'El irlandés' es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del país: la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado; sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política. Adaptación del libro "I Heard You Paint Houses", de Charles Brandt, a cargo del guionista Steven Zaillian. (Filmaffinity)

Volver (2006)

Uno de los clásicos del cineasta español Pedro Almodóvar aterrizó en la plataforma de Netflix hace no mucho tiempo, y vale la pena ver por primera vez o volver a mirar. Se trata del filme que llevó a Penelope Cruz a los Oscar con la intención de ganar el premio a la Mejor actriz, pero también fue una cinta multipremiada por varios aspectos (dirección, fotografía, vestuario, etcétera).

Volver fue una de las mejores producciones de Pedro Almodóvar con Penelope Cruz como protagonista.

Sinopsis de Volver: Raimunda (Penélope Cruz) es manchega, pero vive en Madrid. Está casada con un obrero en paro (Antonio de la Torre) y tiene una hija adolescente (Yohana Cobo). Su hermana Sole (Lola Dueñas) se gana la vida como peluquera. Ambas echan de menos a su madre (Carmen Maura), que murió en un incendio. Pero, inesperadamente, la madre se presenta en casa de su hermana (Lampreave); después va a ver a Sole, a Raimunda y a Agustina (Portillo), una vecina del pueblo. (Filmaffinity).

Dunkirk (2017)

Esta fue una propuesta británica-estadounidense dirigida por Christopher Nolan e interpretada por Tom Hardy, Cillian Murphy y Harry Styles, entre otros grandes artistas. La película tiene en su haber tres premios Oscar: Mejor sonido, Mejor edición de sonido y Mejor montaje.

Sinopsis de Dunkirk: Año 1940, en plena 2ª Guerra Mundial. En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar, cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca. (Filmaffinity)

The Revenant (2015)

Esta fue la película con la cual Leonardo DiCaprio ganó su primer premio Oscar como Mejor actor (muchos recuerdan su discurso en la ceremonia de premiación, donde remite a los problemas ambientales que están trastornando el mundo). Tom Hardy, Willam Pulter y Domhnall Gleeson completaron un elenco que se llevó, en aquel entonces, 12 nominaciones y tres estatuillas: la ya mencionada, Mejor director (Alejandro Gómez Iñárritu) y Mejor fotografía).

Sinopsis de The Revenant: Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald (Tom Hardy). Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos, en una búsqueda implacable para conseguir vengarse. (Filmaffinity)

Klaus (2019)

Una película animada que se animó a hacerle frente al gigante de Pixar en los premios Oscar. Si bien en la gran ceremonia tan solo llegó a la nominación, sí se llevó el premio Annie por Mejor película de animación en el año de su lanzamiento.

Sinopsis de Klaus: Un cartero es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está escondido. A Jesper (voz de Quim Gutiérrez), el peor estudiante de la academia postal, le destinan a Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y, mucho menos, cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alva (Belén Cuesta), la profesora del pueblo. También descubre a Klaus (Luis Tosar), un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a Smeerensburg, y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño en las chimeneas. (Filmaffinity)

Parasite (2019)

Bong Joon-ho ganó en 2020 el premio Óscar al mejor director y también a la mejor película, película internacional y guion original por Parasite. El filme surcoreano todavía da de qué hablar. Buena crítica y buena trama que tiene como resultado una puesta por demás atrapante.

Sinopsis de Parasite: Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles. (Filmaffinity)