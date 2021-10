En Corea del Sur, Lee Jung-jae es un actor muy famoso y aclamado por la crítica y los espectadores de ese país; casi que podríamos comparar al artista que interpretó a Seong Gi-Hun en "El Juego del Calamar" con una suerte de Ricardo Darín coreano.

Si bien en el país oriental es muy conocido, en nuestro país (como en casi todo el mundo) su fama salió a la luz a los 48 años, con la serie tendencia que se convirtió en la más vista de Netflix.

Lee Jung-jae es empresario y modelo masculino, que participó en películas como "The Housemaid" (disponible en Amazon Prime Video) y también fue parte de más de 30 producciones de "k-dramas" como “Hunt” (estreno en 2022) y las dos temporadas de “Chief of Staff” (2019). Por otro lado, actuó en publicidades de LG y Burger King.

El protagonista de El Juego del Calamar se crió en una familia de grandes recursos de Seúl. Pese a eso, su primer trabajo fue desde muy joven en una cafetería. En lo que parecía un día de trabajo como cualquier otro, un cazatalentos se fijó en su atractivo y lo fichó para ser modelo.

Finalmente, Lee Jung-jae abandonó las pasarelas tras dos años de trabajo ininterrumpido. Fue en 1993 cuando se dedicó de lleno en la actuación e hizo se debut en la serie "Dinosaur teacher".

Desde ese momento, su carrera creció cada vez más mediante películas y series como An Affair, Big Match, Siwolae, El Gran Golpe, New World y Along With The Gods, entre otras.

"Puedo sentir la popularidad. He visto a mucha gente subir fotos mías", comentó el actor surecoreano sobre el ascenso de su fama internacional, en una entrevista que le hizo el medio Star. "El escenario presenta una compleja combinación de diversos aspectos, y creo que el rodaje y los personajes formaron parte de esa armonía", agregó sobre su trabajo en la ficción de Netflix.

Jung-Jae confesó también que quedó impactado desde el primer día de grabaciones de El Juego del Calamar: “Al entrar al set de filmación todos estábamos ocupados tomando fotos. El set era casi de ensueño”.

Por otro lado, Lee Jung-jae fue galardonado en 2015 con el premio de Mejor Actor del Año en los Busan International Film Awards. En 2020, fue premiado como Actor del año en los Asia Artist Awards.

Además de la actuación, el protagonista de la exitosa serie de Netflix estudió la carrera de diseño de interiores y, en el año 2008, fundó la empresa de desarrollo inmobiliario “Seorim C&D”. Como si fuera poco, ya convertido en un empresario, Lee Jung-jae abrió “Il Mare”, una cadena de restaurantes de comida italiana en Seúl, que él mismo se encargó de decorar. Junto con el actor Jung Woo-sung es socio de la compañía de entretenimiento “Artist Company”, fundada en el 2016.

En ese sentido, Lee Jung-jae está muy lejos de protagonizar, en la vida real, una aventura como la "brutal, sádica, realista y simbólica" que llevó a cabo en su última producción.

Por último, en tanto a su vida sentimental, Jung-jae siempre fue muy discreto. Lo único que se sabe de él es que, en enero de 2015, confirmó que estaba en una relación con Lim Sae-ryeong, directora ejecutiva del Grupo Daesang, una famosa empresa alimenticia de Corea.

Hace tan solo tres días, el actor decidió abrirse una cuenta de Instagram para calmar la sed de sus fans. En ese lapso de tiempo, el actor y empresario ya sumó más de 1,8 mm de seguidores en esa red social.