El enorme impacto que generó la última temporada de la serie Stranger Things entre los fans logró que otra importante aplicación de streaming lanzara un segmento especial dedicado a la producción de Netflix. Se trata de Spotify que lanzó una lista de reproducción llamada "Upside Down" con un montón de clásicos de los años 80.

Además, la popular plataforma de Música confirmó que cuando se estrene la segunda parte de esta última temporada de la serie más ovacionada en las redes sociales, terminará de sumar todas las canciones de esta cuarta entrega a la lista de reproducción oficial de Stranger Things.

Sin dudas, el último episodio del primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Thing, en el que Max escapa de las garras de Vecna al darle play en su walkman a su canción favorita, "Running up that Hill", hizo que las reproducciones de esta canción se dispararan en varias plataformas de streaming como la mencionada Spotify o Youtube.

Las animaciones de Stranger Things en el celular

Volviendo a la app de música, aparte de crear playlists con las canciones utilizadas en la serie, Spotify le sumó unas funciones o efectos especiales muy bien logrados para los admiradores de la serie. En las canciones que hagan parte de la banda sonora oficial de Stranger Things, la barra de reproducción se verá como una linterna alumbrando en la oscuridad.

Listas de reproducción de Stranger Things en Spotify.

Luego, otra de las funciones de la plataforma es que si se desliza durante un tiempo el directorio de canciones de las listas de reproducción mencionadas, aparece un efecto inspirado en 11 y sus enemigos.

Un dato no menor para los fanáticos es que Caleb McLaughlin, conocido por interpretar a Lucas Sinclair, participó activamente en la creación de la playlist “Throwback Thursday”. Allí el actor incluyó varias de sus canciones favoritas, que fueron compuestas y lanzadas en la década de los 80.

La canción que escuchan todos en Spotify

En tanto, el estreno de la última temporada de la serie provocó que las reproducciones en Spotify de éxitos de los años 80 aumentaron en más del 8700% a nivel mundial. Como se mencionó, el hit “Running up that hill”, de Kate Bush, fue tendencia total en las diferentes plataformas de streaming.

Con 37 años después de su lanzamiento, la canción de la artista británica es la más escuchada del momento. Sus reproducciones en Spotify van en 112 millones y sigue contando, mientras que en YouTube también suma 82 millones de visualizaciones.

Igualmente, no es la única canción que revivió luego de varias décadas para sonar en los teléfonos de todos. En ese sentido, You Spin Me Round (Like a Record) de 1985, Pass the Dutchie de 1982 y Psycho Killer de 1977 también se posicionan muy bien las diferentes aplicaciones para escuchar música.