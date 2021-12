El catálogo de Netflix continúa creciendo a pasos agigantados. El gigante de streaming es la plataforma digital que más estrenos suma cada mes: nominadas al Óscar, blockbusters de Hollywood, joyas internacionales y decenas de películas más aterrizan en la plataforma casi todos los días.

Con todo este contenido, no es difícil que algo de cine se nos escape entre las manos. En el revuelto de estrenos solo unos pocos tienen la suerte de resonar, de llegar a nuestras recomendaciones o a lo más visto del día y así captar nuestra atención. Para que no te pierdas de las joyitas escondidas de Netflix, estas son 10 de las mejores películas que no sabías que están en su catálogo.

.

Si supieras

Otra producción original de Netflix que logró resonar con la juventud LGBTQIA+, "Si supieras" es una dulce y honesta mirada al cósmico fenómeno que es el primer amor. En una modernizada adaptación del clásico teatral "Cyrano de Bergerac", la historia sigue a Ellie Chu (Leah Lewis), una estudiante de secundaria envuelta en un inesperado triángulo amoroso con el jugador de fútbol Paul (Daniel Diemer) y la chica popular Aster (Alexxis Lemire). Una ligera pero conmovedora reflexión sobre la identidad, los dolores de la exclusión y la soledad juvenil.

Su casa

El director y guionista Remi Weekes lleva a la pantalla de Netflix una película de terror construida alrededor de una problemática moderna: la inmigración. El británico dio un salto de fe al apostar por el horror lleno de tensión, miedo y belleza con una historia diferente a cualquier película de terror de la última década, y el riesgo valió la pena. "Tras escapar a duras penas de la terrible guerra que asola Sudán del Sur, una joven pareja de refugiados trata de adaptarse a su nueva vida en un pueblo inglés que alberga en sus entrañas una maldad inenarrable", adelanta la sinopsis de Netflix.

6 globos

La opera prima de la directora Marja-Lewis Ryan nos cuenta la historia de Katie y Seth, una pareja de hermanos que sufre a causa de la adicción a la heroína de este último. Katie conducirá por Los Ángeles para ayudarlo en su proceso de desintoxicación con una pasajera adicional: Ella, la hija de Seth. Una dura reflexión sobre la adicción que no se contenta con redimir a su protagonista, volviéndola un imperdible éxito para ver en Netflix.

El lado siniestro de la luna

Una película que mezcla asesinos en serie con viajes en el tiempo tiene que estar en tu lista de pendientes. Esta extraña idea es la premisa de "El lado siniestro de la luna", un atípico thriller donde un detective persigue a un asesino que resurge cíclicamente cada 9 años. Algo descontrolada pero muy original, la cinta de Jim Mickle protagonizada por Boyd Holbrock no tiene grandes nombres pero sí ambiciosas ideas.

La increíble historia de la Isla de las Rosas

Italia, costa, optimismo y amor por la vida. Basada en hechos reales, narra la historia del peculiar Giorgio Rosa, un señor que en 1968 fundó su propio país en una diminuta isla junto a la costa de la turísticamente célebre ciudad de Rimini. La ambición de crear tu propio mini-paraíso terrenal es tan real como el buen sabor que deja el tono de clásica comedia italiana que adquiere esta increíble historia.

Descansa en paz, Dick Johnson

Los documentales de Alzheimer pocas veces son esperanzadores, pero la historia real detrás de este gran éxito de Netflix logra subvertir todas tus expectativas. Cuando a Dick Johnson le diagnostican la enfermedad, su hija, la documentalista Kirsten Johnson, le propone engañar a la muerte: van a grabar varias muertes posibles de Dick. Atropellado, aplastado, degollado por una viga… e incluso una ascensión al cielo al mejor estilo Disney. En realidad, es un modo de documentar sus últimos días y la enfermedad pero Kirsten sabe convertirlo en un juego donde los primeros en disfrutar son ellos.

I am mother

Esta es una de las propuestas de Netflix del pasado 2019. Una chica adolescente criada en un refugio subterráneo por su madre: un robot. Su vínculo se ve amenazado cuando entra en escena una mujer desconocida que pone en tela de juicio todo lo que Madre le ha enseñado sobre el mundo exterior.

Blue Jay

No te dejes engañar por el blanco y negro. Este drama romántico es una de las joyas escondidas en el catálogo de Netflix: una historia con sensibilidad pura, honestidad y realismo. Protagonizada por Mark Dulplass y Sarah Paulson, la película cuenta la historia de Jim y Amanda, una ex pareja que se encuentra por casualidad en su pueblo natal. Después de tomar un café para ponerse al corriente, ambos deciden ir a casa de Jim donde conectan nuevamente y recuerdan sus tiempos más felices.

Gone Girl

Protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike, este thiller psicológico está en camino a ser todo un clásico de culto. La historia cuenta cómo Nick descubre la desaparición de su esposa Amy el día de su quinto aniversario de bodas. De inmediato se inicia la búsqueda, pero no parece haber ni rastro de ella. Sin embargo, lo que queda muy en claro es que el matrimonio era mucho menos feliz de lo que parecía.

Seriously Single

Otro manual en cómo subvertir un género, esta comedia romántica sudafricana se niega a caer en los clichés típicos del género. Desde reflexiones sobre la monogamia, el amor y sus borrosos límites con la amistad, la necesidad de consuelo, el deseo sexual, el miedo a la soledad y la búsqueda de un lugar en el mundo, el film se divierte a medida que explora con cuidado una buena cantidad de los temas que suelen preocupar a los adultos de todas las épocas. Sencilla pero efectiva. Es tu selección natural si amas las comedias románticas.