Las series son entretenimento, pero también pueder ser espejos de lo que sucede en la realidad. Reflejar lo que padecen las víctimas de los diferentes delitos sexuales, las dificultades en la camino de la Justicia, la mirada de la sociedad, cuando no se les cree.

Las acciones cotianas que afectan a las personas que pasaron por estos traumas que dejan secuelas tanto en ellas como en su entorno. Netflix tiene varias propuestas de series policiales que abordan con seriedad estos temas permitiendo la refexión y un cambio de mirada. Y que tal vez permitan tener una actitud más empática con quienes hacen estas denuncias.

"Intimidad" es un serie que aborda la difusión de videos privados, situación que se repite. Videos que se reenvían una y otra vez sin tomar conciencia de lo que eso genera en la mujer que no tenía ningún deseo de que sea expuesto.

En la serie la protagonista es sometida al escrutinio público por la filtración de un video íntimo. Ella es una política que aspira a un importante cargo público que se tambalea por la filtración. En parelelo la trabajadora de una fábrica se quita la vida tras la difusión entre sus compañeros de un video de su pasado. Será su hermana quien intente buscar Justicia por su muerte.

"Intimidad" serie vasca sobre la viralización de videos íntimos

Esta serie permite observar las difrentes consecuencias de hacer viral un video íntimo. La mirada machista de la sociedad frente a la intimidad de las mujeres y cómo eso puede afectar a su vida pública y privada.

"El desorden que dejas" es otra serie española donde la protoganista es víctima de una sextorsión. Una profesora llega a reemplazar a otra que aparentemente se suicidó. Dentro de esta historia policial de intrigas, se puede ver como estas dos mujeres son víctimas de violencia sexual y a los extremo que llevó a cada una la impunidad de los delitos. Cuando además todo pasa en un pueblo donde todos se conocen y recurrir a la policia no es una opción.

"El desorden que dejas" serie española donde una profesora es victima de sextorción.

Otra de las propuestas de Netflix es la exitosa "Anotomía de un escándalo". James Whitehouse es un reconocido Ministro Parlamentario del gobierno, amigo íntimo del Primer Ministro. Su mujer es Sophie quien comparte con él y sus dos hijos una vida de privilegio, hasta que una denuncia de violación sacuden su matrimonio y amenaza gravemente la carrera política del funcionario. Olivia Lytton una joven asistente de Whitehouse, es quien acusa de violación al parlamentario. Durante el juicio ella admite que ambos han tenido un amorío durante los últimos cinco meses pero que en su último encuentro él la violó en un ascensor. Pero también aparece el pasado en la Universidad como estudiante El Primer Ministro no le retira su apoyo ni aun en los peores momentos y no es solamente por amistad.

"Anatomía de un escándalo" , la importancia del No

La serie inglesa muestra el camino en la búsqueda de justicia. Lo que significa el NO más allá del vínculo que se tenga o se haya tenido. Como juega el poder y la imagen. Como la mujer que es la víctima se convierte en la investigada.

También como el No a pesar de ser una violación no es visto como tal. La dificultad de una mujer de demostrar que las violaciones no son solo cometidas por desconocidos armados.

Otra serie españala que aborda el tema de la violación a partir de alguien conocido por la víctima es "Mentiras". Se centra en una profesora de Palma de Mallorca, Laura Munar. La docente, acaba de separarse de su novio Iván, con el cual tuvo una relación muy larga. Intentando pasar página, conoce al padre de uno de sus alumnos, quien también es un reputado cirujano en su localidad, Xavier Vera.

"Mentiras" mini serie española sobre la difilcultdad de comprobar una violación.



Tras su cita, Laura se levanta en la cama sola, vomitando y sin recordar lo sucedido, por lo que sospecha que el médico la ha drogado y violado. La falta de evidencias reduce el caso a creer a uno u otro.

Esta serie permite ver como la muchas veces la víctima de violencia sexual solo tiene su palabra como prueba, y para muchos jueces eso no alcanza.

Muestra también como los agresores sexuales tienen un vida pública intachable que hace que nadie crea que son capaces de cometer un delito tan atroz. Laura, como muchas víctimas reales, se queda sola y sin respuestas de la Justicia, en este caso será ella misma quien la busque, aún arriesgando su vida.

"Entrevías" es una serie thriller español que sucede en un barrio marginal en las afueras de Madrid. Donde Irene, que es una adolescente vietnamita, que su madre adoptiva ya no puede controlar y se va a vivir con su rígido abuelo.

La siere tiene distintos disparadores, una de las cosas que pasa es que Irene es violada por narcos. La adolescente no puede contar hasta varios capitulos después del hecho que fue víctima. Tiene pasadillas permanentes y comienza con ataques de pánico. Si bien la violación no es el tema central de la serie, permite ver cómo vive una adolescente un ataque que cambiará su vida para siempre.