Netflix anunció una gran noticia para los fanáticos de las series cortas de tramas atrapantes que no te permiten despegarte del sillón. Y es que, a tres años del lanzamiento de una célebre producción que fue bien recibida por los espectadores, informó la fecha de estreno de su segunda temporada.

Se trata de Russian doll (Muñeca rusa, en español), una serie que muchos conocieron en el 2019 y que es protagonizada por Natasha Lyonne (Orange is the new black). Esta comedia de 8 episodios no había tardado en ganarse el corazón de miles de usuarios de la plataforma de entretenimiento gracias a su intrigante historia con muertes, bucles temporales y otros recursos que abren paso al misterio.

La primera temporada de Russian Doll recibió cuatro nominaciones a los premios Primetime Emmy, incluidas la serie de comedia excepcional y la actriz principal destacada en una serie de comedia para Lyonne.

Como ocurrió con numerosas series y secuelas de películas a lo largo de estos últimos años por la pandemia, la ficción en cuestión se demoró tres años en retomar su historia. Si todo marcha como está planeado, la segunda entrega de Russian Doll será estrenada el próximo 20 de abril por Netflix.

La compañía compartió el tráiler de los nuevos episodios de su serie, y garantizó que varios de los personajes vistos en la primera temporada del 2019 volverán a aparecer en la futura entrega. En tanto, Charlie Barnett, que regresará para interpretar una vez más a Alan. Además se sumarán dos artistas más: Sharlto Copley y Annie Murphy.

Según puede apreciarse en las imágenes de adelanto de la serie de Netflix, la segunda temporada ocurrirá cuatro años después de los eventos de la primera parte. La sinópsis oficial difundida por Entertainment Weekly sostiene: “Nadia y Charles descubrirán que hay un destino peor que morir una y otra vez. Librarse de esa maldición requerirá una suma de viajes al pasado a través de un portal situado en un lugar muy célebre de Manhattan: conforme avancen sus correrías, los protagonistas se toparán con un secreto mucho peor de lo que se esperaban”.

Al respecto del estreno de la segunda temporada y el regreso de la historia que la llevó a la fama tres años atrás, Natasha Lyonne contó a Entertainment Weekly que en esta secuela se verá “un viaje loco” al cual definió también como “profundo y muy excéntrico”.

“Todos nos exigimos al límite de lo que creíamos que podía pasar visualmente y a través de la narrativa”, aseveró. Mirá el tráiler de la segunda temporada de Russian Doll: