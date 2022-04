Sin dudas, el cachetazo que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscar fue de lo más comentado en la última semana. La famosa grieta entre quienes apoyaron al actor y aquellos que repudiaron su accionar, aumentó cada vez más.

Luego de muchas especulaciones, finalmente la reacción de Smith trajo sus consecuencias, ya que a raíz del escándalo, Netflix decidió ponerle fin a la producción de "Fast and Loose", película que tenía al actor como personaje protagónico.

La decisión de no continuar con la película fue exclusivamente de la plataforma de streaming, pero lo cierto es que desde hacía una semana, previo al episodio de los Oscar, Netflix ya había perdido a un integrante del equipo, ya que el director David Leitch había decidido no seguir con el proyecto.

La determinante decisión de Leitch tendría que ver únicamente con una cuestión de gustos o preferencias, ya que optó por avanzar con otro proyecto que tiene como protagonista al reconocido actor Ryan Gosling. Se podría decir que la renuncia de Leitch ayudó a que se facilitara la cancelación del proyecto.

No han sido buenos días últimamente para Will Smith, ya que no solo se suspendió el proyecto que protagonizaba, sino que además, este viernes se dio a conocer la noticia de su renuncia como miembro de la Academia de Hollywood.

The Hollywood Reporter fue quien hizo pública la suspención de la película, y además, señaló que, previo al polémico episodio que se vivió en los Oscar, Netflix se encontraba en búsqueda de un nuevo director para que pueda seguir en pie la película, ya que Smith era visto como uno de los favoritos, y se especulaba que iba a ser quien gane el Oscar a Mejor Actor por su increíble desempeño en la película "King Richard".

¿Netflix buscó desligarse del actor?

Si bien todavía no se sabe si Netflix intentará, en un futuro, sacar a flote el proyecto planeado, poniendo a otro actor como protagonista, lo más probable es que en algún momento la plataforma de Streaming termine lanzando el largometraje que trataba sobre la historia de un mafioso que perdía la memoria luego de un ataque.

A raíz de que se diera a conocer la noticia de la nueva baja, son muchos los que se inclinan a la teoría de que la Netflix terminó optando por ponerle fin a la película simplemente para poder desligarse de Will Smith, tras lo ocurrido.

A pesar de haber conquistado al público con su innegable talento, en cuestión de minutos Smith pasó de ser uno de los actores más buscados por las más grandes producciones, a ser desligado de una película. De todas formas, debido a su larguísima trayectoria y experiencia, sin dudas no dejará de ocupar el honorable lugar que ocupa dentro de las estrellas de Hollywood.