En el diario más famoso del mundo, escrito por Anna Frank durante los dos años que pasó escondida de los nazis en el sótano de su casa, la joven menciona que vio a su mejor amiga en un sueño: "Anoche, justo cuando me estaba quedando dormida, Hanneli apareció de repente ante mí. La vi allí, vestida con harapos, el rostro delgado y gastado". Lo que Anna no esperaba es que su visión se haría realidad meses después, cuando las dos amigas se encontraron en el campo de concentración Bergen-Belsen.

La amistad entre dos adolescentes judías que crecieron en la Ámsterdam nazi es el tema del nuevo éxito de Netflix, una conmovedora cinta titulada "Mi mejor amiga, Anna Frank". La película, dirigida por Ben Sombogaart, se estrenó este 1 de febrero y no tardó en ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma.

La película holandesa muestra los días de Anna Frank antes de las vivencias que la convertirían en un símbolo mundial de las trágicas pérdidas del Holocausto, cuando era una simple chica recorriendo las calles de Ámsterdam con su mejor amiga, Hannah "Hanneli" Pick-Goslar.

En escenas de colores vibrantes que contrastan con la oscura realidad de la época, podemos ver a las dos niñas jugaron a la rayuela, chismearon sobre los niños y crearon un club de ping-pong, todo en medio de la ocupación nazi y una Europa cada vez más hostil.

Netflix sorprendió con un nuevo y conmovedor éxito en su catálogo.

Si bien Frank no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, Pick-Goslar sí lo hizo. La hoy mujer de 93 años, radicada en Jerusalén, decidió mantener viva la memoria de su amiga cuando concedió una serie de entrevistas a la periodista y escritora estadounidense Alison Leslie Gold, quien las plasmaría en el libro "Memories of Anne Frank: reflections of a childhood friend". Años después, Sombogaart tomó su testimonio para adaptarlo en la conmovedora película que capturó los corazones de las audiencias de Netflix.

Después de ser liberada a los 16 años, Pick-Goslar se convirtió en enfermera en Palestina y se casó con un médico, Walter Pinchas Pick. Tuvieron tres hijos y eventualmente 11 nietos y 20 bisnietos. Los créditos finales de la película señalan que esta fue su "venganza de Hitler".

Todavía lamenta el destino de su querida amiga. "La gente debería saber sobre la crueldad, fue innecesaria", le dijo a Scholastic. "Es importante entender lo que pasó para que no vuelva a pasar… Siempre digo que lo único que hizo Ana Frank fue que nació judía, y por eso tuvo que morir. Ella podría haber dado mucho a la humanidad".