Faltan pocos días para que Netflix estrene la tercera temporada de You, la serie que retrata a un acosador de mujeres que cautivó al público y se convirtió en un éxito. Expertos en el campo de la psiquiatría analizaron el perfil de su protagonista, Joe, y señalaron que la audiencia subestima el personaje.

Desde este viernes los fanáticos de You podrán acceder a los nuevos episodios en la plataforma de streaming. La serie refleja el modus operandi de los acosadores, como es su protagonista Joe Goldberg (interpretado por el ex Gossip Girl, Penn Badgley), quien bajo un supuesto enamoramiento persigue a mujeres que convierte en el objeto de su obsesión.

Basada en la novela de Caroline Kepnes, You sumerge al espectador en la vida de un joven tímido -en apariencia- que se enamora primero de Beck, una sensible escritora, para luego redirigir su atención a la cocinera llamada Love. A lo largo de las dos temporadas iniciales se puede ver hasta dónde está dispuesto a llegar su protagonista con tal de forzar relaciones románticas y, aunque se ha convertido en el psicópata favorito de muchos televidentes, expertos en salud mental señalan los peligros que presentan este tipo de personalidades.

.

Figuras destacadas de la psiquiatría internacional como Ramani Durvasula, Kelly Scott y Pamela Rutledge encontraron en You un retrato muy fiel de varios trastornos mentales, pero aseguraron que Goldberg no puede ser calificado como "psicópata" porque es un término coloquial que no coincide con ninguna condición médica diagnosticada.

En cambio, los especialistas detectaron trastornos múltiples en Joe, aunque remarcan que no todas las personas con los mismos padecimientos reaccionan de forman tan violenta como el protagonista de You.

Desde el principio de la historia, Golberg siente que lo merece todo sólo por ser él. Según Scott, la condición primaria del personaje es el narcisismo, de allí parten todos sus problemas.

El síndrome de Madame Bovary se caracteriza por una insatisfacción crónica afectiva. Pese a que el carisma de Joe es innegable, sus expectativas personales están muy alejadas de la realidad y eso le provoca frustraciones que no es capaz de canalizar, probablemente desde la infancia, cuando fue recluido en un refugio tras salvar a su madre, explican los expertos.

El hecho de que el protagonista encuentre "frivolidad, banalidad y hasta estupidez en la mayoría de las personas, es un claro síntoma de ansiedad social", según Durvasula. Las personas con dicha condición carecen de empatía, por lo tanto pueden actuar a conveniencia creyendo que los convierte en héroes.

Asimismo, el apego de Goldberg por las personas parte del que sentía por su madre. Los trastornos de apego de acuerdo a Rutledge, generalmente se desarrollan en la infancia cuando un niño tiene relaciones poco saludables o difíciles con la familia debido al abuso o a la negligencia. Los síntomas incluyen dificultad para manejar sus emociones, ser demasiado amigable, irritabilidad y negarse a ser parte de reuniones convencionales.

La tercera temporada de You se estrena este viernes a través de Netflix.

¿Qué esperar de la nueva temporada?

Faltan solo tres días para el estreno de la tercera temporada de You y la expectativa de los fans no para de crecer. El final de la segunda sorprendió a todos, cuando Joe encontró el amor en Love Quinn (interpretada por Victoria Pedretti), pero también un par tan violento y retorcido como él.

En los nuevos capítulos, el protagonista y su nueva compañera disfrutan de su vida en pareja en un barrio suburbano hasta que la peligrosa personalidad maniática de ambos los enfrentará a nuevos desafíos.