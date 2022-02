Netflix es una de las plataformas de streaming más populares de Argentina y el mundo gracias a su variado y enriquecido contenido de películas, series, documentales, realities, y tantas otras propuestas de entretenimiento. La compañía ofrece títulos para todos los gustos y edades que pueda abarcar, y eso la convierte en una de las grandes estrellas de estos tiempos.

Hay quienes prefieren mirar documentales o películas en una sola tarde, y otros que pasan horas y días disfrutando de una buena serie. Sin embargo, Netflix posee también en su catálogo unas cuantas miniseries de atrapantes tramas que se terminan en cuestión de horas.

Algunas de ellas, y quizás las más conocidas hasta el momento, son Safe, de ocho episodios de unos 45 minutos cada uno; Así nos ven, que se puede ver en 5 horas; Deep water, cuya duración total es de 4 horas; o Gambito de Dama y Sky Rojo, entre tantas otras.

Pero en esta oportunidad hablaremos de un drama sobrenatural muy interesante y un elenco excepcional que no tuvo la fama ni la trascendencia que las anteriores miniseries mencionadas. La protagonista de esta nota es Chambers, una producción estadounidense de Leah Rachel que se estrenó el 26 de abril de 2019.

Netflix tiene una gran cantidad de series de menos de 10 episodios para ver en un día. "Chambers", es una de ellas.

La ficción cuenta la vida de Sasha Yazzie, protagonizada por Sivan Alyra Rose, quien tras un accidente necesita un urgente trasplante de corazón para sobrevivir. Sin embargo, luego de su operación, termina obsesionada con su donante y comienza a sufrir una silenciosa pero terrorífica transformación en su personalidad, que la convertirán en un ser siniestro.

Para ver Chambers solo vas a necesitar unas 7 horas, ya que la serie cuenta con solo 10 episodios de entre 38 y 51 minutos cada uno. El elenco se completa con la participación de Marcus LaVoi, Nicholas Galitzine, Tony Goldwyn y Uma Thurman.

Esta ficción fue rodada entre junio y octubre de 2018 en Albuquerque, Nuevo México. Su estreno mundial ocurrió en marzo de 2019, durante el Festival Series Mania en Lille, Francia, con la presentación de Uma Thurman.

Rachel confesó a Radio Times que no esperaba que Netflix le diera “luz verde” a su producto en la plataforma: “Nunca pensé que este espectáculo se realizaría porque es muy extraño”, expresó, y siguió: “Y creo que Netflix está buscando específicamente programas que interrumpan lo que está sucediendo. No había nada como Stranger Things antes, por lo que el objetivo con ‘Chambers’ era que no queremos repetir nada, no queremos correlacionar el programa con ningún otro programa, no queremos asignar específicamente un género”.

Asimismo, la creadora indicó que para la realización de la miniserie se inspiró en otras grandes obras del cine, como el clásico Rosemary’s Baby, de Roman Polanski, al director Federico Fellini, a Las Vírgenes Suicidas, de Sofia Coppola, entre otros. También “mucho del trabajo de Andrew Arnold. Twin Peaks, fotografías de Larry Clark. El interior de mi oficina durante la producción era solo un álbum de recortes en todas las paredes con imágenes para que se sintiera intemporal”.

Mirá el tráiler oficial: