Netflix está pronta a estrenar una miniserie que dejará a sus usuarios en vilo hasta el final. The Watcher es la nueva apuesta de Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, y narra la historia de una familia que compra la casa de sus sueños, pero que comienzan a vivir una pesadilla que empaña sus planes.

La plataforma de streaming Netflix ya estrenó el thriller de adelanto de la nueva producción basada en hechos reales, que cuenta una historia dramática y llena de traumas que se desencadena luego de que la familia Broaddus adquiera una gran vivienda para vivir un anhelado futuro feliz.

Netflix está pronta a estrenar una miniserie que dejará a sus usuarios en vilo hasta el final. The Watcher es la nueva apuesta de Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, y narra la historia de una familia que compra la casa de sus sueños, pero que comienzan a vivir una pesadilla que empaña sus planes. La plataforma de streaming Netflix ya estrenó el thriller de adelanto de la nueva producción basada en hechos reales, que cuenta una historia dramática y llena de traumas que se desencadena luego de que la familia Broaddus adquiera una gran vivienda para vivir un anhelado futuro feliz. La ficción, que estará disponible el 13 de octubre, sucede en Nueva Jersey, Estados Unidos, en el verano del año 2014. Los Broaddus compran una vivienda familiar en el 657 boulevard con el sueño de construir ahí un feliz y prometedor futuro juntos, pero el misterio y el miedo irrumpen en escena. Un día cualquiera, el padre de familia, (Bobby Cannavale) encuentra una carta sin remitente en su buzón que lo cambiará absolutamente todo. Pero esa sería la primera de muchas correspondencias con el remitente “el vigilante”, como se hacía llamar el emisor. Esas misivas, sacarán a la luz una oscura trama de siniestros secretos. En ese contexto de locura y paranoia, la familia establece una regla tácita: no confiar en nadie. La historia real detrás de The Watcher de Netflix Detrás de The Watcher, se esconde una historia real de misterio y paranoia. Según un artículo de New York Magazine, la verdadera casa se encuentra también en Nueva Jersey y fue construida en 1905. Fue un matrimonio de nombre María y Derek Broaddus quienes adquirieron el inmueble en el barrio de Westfield en 2014 por 1,3 millones de dólares, y decidieron reformarla antes de instalarse definitivamente. Mientras le hacían los arreglos, los Broaddus recibieron una misteriosa carta anónima que decía "Soy The Watcher y he estado controlando esta casa durante las últimas dos décadas". Pero esa no sería la única, sino que fueron una seguidilla de cartas en el mismo tono, en donde el acosador describía con lujo de detalles todo el comportamiento y los movimientos de la familia. El hostigamiento no cesó y fue incrementándose, hasta que los moradores decidieron vender la casa. Además, iniciaron una demanda contra los anteriores dueños por haberles omitido la existencia del acosador anónimo. Y hubo una última carta antes de que se retiraran: "La casa te desprecia. El vigilante ganó". Tras la investigación, la policía determinó que el ADN pertenecía a una mujer. Sin embargo, nunca llegó a revelarse la identidad real del acosador. Reparto de The Watcher Naomi Watts como María Broaddus. Bobby Cannavale como Derek Broaddus. Jennifer Coolidge como Karen. Mia Farrow como Perla.