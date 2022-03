No hay nada mejor que sumergirse en una buena serie de Netflix por horas y horas, sentados frente a la pantalla, preguntándonos qué pasará el próximo capítulo. Lamentablemente, no siempre tenemos el tiempo que requiere una maratón propiamente dicha. Pero Netflix conoce a su audiencia y llenó su catálogo de miniseries adictivas que podemos terminar en pocas horas.

Este es el caso de "Safe", una de las populares miniseries de misterio de Netflix. La producción inglesa estrenó en 2018 y fue uno de los primeros proyectos de la plataforma en basarse en la obra de Harlan Coben, el famoso escritor de misterio. Hasta la fecha, son cinco las series de Netflix basadas en las novelas del autor, una más exitosa que la otra, pero todo comenzó con Safe.

De qué trata "Safe", la exitosa miniserie de misterio de Netflix

"Safe" nos transporta hasta una urbanización de lujo vallada en Inglaterra, una comunidad en la que viven familias de clase alta y a la que solo se puede entrar a través de la garita de un guarda de seguridad. Allí encontramos al protagonista de la historia, Tom (Michael C. Hall), un cirujano viudo con dos hijas. La mayor, ya adolescente, no le termina de perdonar que no estuviera al lado de su madre enferma cuando esta murió, y sospecha que está en una relación con Sophie (Amanda Abbington), otra vecina.

La paz superficial en este paraíso urbano se rompe cuando, una noche, la hija menor de Tom desaparece. El padre estará dispuesto a todo para encontrar a su niña y traerla a casa, pero su investigación desenterrará secretos que más de un vecino preferirían que queden ocultos. La tensión entre el esfuerzo por guardar los secretos y la necesidad de que salgan a la luz va develando, poco a poco, que nada ni nadie es lo que parece.

Michael C. Hall y Amanda Abbington protagonizan esta atrapante miniserie de Netflix.

Para el autor de misterio y productor de la serie, Harlan Coben, esta paranoia fue crucial en el éxito de la serie: "En nuestra paranoia y miedo, a menudo construimos muros y vallas para mantener a los malos fuera, ¿pero qué pasa si, en realidad, estás manteniendo al malo dentro? ¿Es seguridad o la ilusión de seguridad? Eran preguntas que pensé que serían muy interesantes, tener a estas cuatro familias en esta comunidad tan unida cuando las cosas empiezan a ir mal", contó a Fuera de serie.

La serie está compuesta por ocho capítulos, cada uno promediando en 45 minutos de duración, por lo que en seis horas podrás llegar a una satisfactoria conclusión, ya que la serie no tuvo segunda temporada: "Esto, para mí, es como una novela; no podrás dejarla, querrás seguir viéndola, te emocionarás, podrás conocer a los personajes y, al final, se habrá acabado. Esta historia en concreto se ha terminado cuando lleguemos al final del octavo episodio", explicó el autor.