Netflix, la plataforma de streaming más popular de Argentina y una de las más importantes del mundo, continúa nutriendo su oferta de películas, series y documentales para satisfacer a sus más de 220 millones de suscriptores alrededor de todo el planeta.

Es así que desde el pasado viernes, el gigante de la N roja puso en su cartelera una fuerte apuesta fílmica que tiene a Ryan Gosling y a Chris Evans, como protagonistas de El Hombre Gris, basada en la novela homónima de Mark Greaney.

El film es dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo, directores también de “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y reconocidos por su paso en el Universo de Marvel como autores dentro de esa franquicia de las superexitosas últimas dos entregas de los Vengadores.

El hombre gris se trata de una película de acción y espionaje internacional en la que Court Gentry - Gosling-, es un exconvicto reclutado como mercenario por la CIA por Donald Fitzroy - Billy Bob Thornton - bajo el nombre en código "Sierra Seis", con el objetivo de llevar a cabo las operaciones más secretas y especiales de la agencia.

Sin embargo, el panorama cambia cuando el joven Denny Carmichael - Regé Jean- Page - se hace cargo de los operativos y el equipo al que pertenece el protagonista y, en medio de una de sus misiones, Gentry descubre que no solo debía eliminar a un colega sino que su objetivo era recuperar información sumamente sensible para el nuevo jefe a cargo.

De esta manera, el ex agente es traicionado por su propia agencia, lo que lo obliga a convertirse en un fugitivo. Lloyd Hansen - Evans- , un ex colega suyo en la agencia, es enviado a cazarlo. Aunque no cuenta con un dato: Seis no está solo, ya que la agente Dani Miranda - Ana de Armas - , lo ayudará como sea.

Es así como Gosling se embarca en una huida internacional por imponentes locaciones como Bangkok, California, Praga y la zona francesa de Chantilly y juega con Evans a una incesante caza que los lleva inevitablemente a un imperdible encuentro final.

El Hombre Gris costó 200 millones de dólares, un presupuesto que incluyó los salarios de sus protagonistas Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton y Regé-Jean Page.

Joe Russo no solo dirigió la cinta junto a su hermano, sino que también se encargó de adaptar la novela homónima del estadounidense Mark Greaney junto con Christopher Markus y Stephen McFeely, con la idea de transformar esta producción en una saga en sí misma. En diálogo con Télam, el director aseguró que este film "puede reflejar el momento actual que vivimos".

Sinopsis oficial de El hombre gris

Como puede leerse en la plataforma de streaming, El hombre gris, dirigido por los hermanos Russo comienza cuando “el agente de la CIA, Court Gentry, alias Sierra Seis, es sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy. Gentry fue un su día un asesino altamente cualificado y autorizado por la agencia, pero ahora las cosas han cambiado y Seis es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen, un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él. La agente Dani Miranda le cubre las espaldas. La necesitará”.

Reparto de El hombre gris