Netflix es famoso por su vasta y colorida colección de títulos de películas, series y documentales. Es fácil perderse en su inmensa biblioteca de contenidos, que siempre esconde algo nuevo para descubrir. De hecho, si busca lo suficientemente profundo, es fácil descubrir algunas gemas ocultas bastante extrañas e inusuales en el gigante del streaming.

Estas películas pueden adoptar muchos tonos, temas, historias y villanos, todos envueltos en historias vanguardistas que no temen a la experimentación. Desde comedia y drama a terror y tragedia, estos títulos no son como nada que hayas visto antes. Si no sabés por dónde empezar, estas son cinco de las películas más raras para ver en Netflix:

¿Qué hizo Jack?

El reconocido director de Hollywood David Lynch sorprendió a sus fanáticos en su cumpleaños número 74 con un estreno en Netflix. Aquellos que esperaban algo similar a Dune o Twin Peaks, los proyectos más conocidos del director, se llevaron una gran sorpresa cuando le dieron "play" al cortometraje de 17 minutos titulado "¿Qué hizo Jack?".

El proyecto del director se estrenó en Netflix con una sinopsis que atrapó a más de uno con una sola frase: "En un lugar cerrado, un detective de homicidios realiza una entrevista con un mono atormentado". Filmado en blanco y negro granulado, que recuerda a las películas clásicas de antaño, el cortometraje presenta a Lynch interpretando a un detective, interrogando a "Jack" sobre una investigación de asesinato. ¿El giro? Jack es un pequeño mono bien vestido que habla.

Es una película extraña que Netflix clasifica como un drama criminal, pero realmente no se puede expresar adecuadamente con palabras, y se experimenta mejor en forma de sinopsis. Fácilmente, será una de las cosas más extrañas que los espectadores de Netflix pueden disfrutar, pero tal vez tendrán que verlo más de una vez para encontrarle sentido.

Ya no me siento a gusto en este mundo

Luego de ganar el premio del Gran Jurado por drama en el Festival de Cine de Sundance de 2017, Netflix sumó a su catálogo a esta curiosa comedia policial. "Ya no me siento a gusto en este mundo" combina una buena historia de detectives a la antigua con sentimientos de impotencia moderna, una escalada de irritación cotidiana y desesperación existencial. Además, es divertidísima.

La historia sigue a Ruth (Melanie Lynskey), una treintañera agotada con el mundo y las personas que lo habitan, cuya paciencia termina de romperse cuando roban su casa. Con la acción policial en el asunto limitada a la creación de un número de caso, a Ruth no le queda otra opción que resolver el crimen ella misma.

Con la ayuda de su amigo Tony, interpretado por el mismísimo Elijah Wood (El señor de los anillos) en uno de sus papeles más absurdos, la protagonista se embarcará en una odisea caótica que la pone en el camino de un trío de violentos criminales. Venganza, miedo, caos, dolor y la búsqueda de respuestas se mezclan con humor y tragedia en esta curiosa joyita de Netflix.

Velvet Buzzsaw

Jake Gyllenhaal encabeza la película satírica de terror de 2019 Velvet Buzzsaw, que presenta al público un enemigo sobrenatural realmente extraño: un espíritu vengativo que se venga de aquellos que permiten que su codicia eclipse la importancia del arte.

En este film, Gyllenhaal interpreta a un influyente crítico de arte cuya opinión tiene el poder de hacer o deshacer las carreras de los aspirantes a artistas. Cuando él y sus colaboradores del mundo del arte descubren pinturas que valen millones, obtienen más de lo que esperaban cuando aquellos que entran en contacto con las creaciones mueren prematuramente.

La alocada película de terror ofrece algo de sangre, pero también una brillante dosis de sátira, sustos y momentos cómicos que seguramente captarán la atención del público. CNN elogió la fotografía original del escritor y director Dan Gilroy, escribiendo: "Es un giro modesto en una vieja fórmula de terror, donde, como adolescentes presumidos, se supone que el espectador no debe sentirse especialmente culpable por ver a los personajes potencialmente convertirse en víctimas".

La langosta

En esta comedia altamente imaginativa y deliciosamente absurda del director Yorgos Lanthimos, Colin Farrell interpreta a David, un hombre que acaba de ser abandonado por su esposa. Para empeorar las cosas, David vive en una sociedad donde las personas solteras tienen 45 días para encontrar el amor verdadero, o de lo contrario son convertidos en el animal de su elección y liberados en el bosque.

David es retenido en el misterioso HOTEL mientras busca una nueva pareja, y tras varias desventuras románticas decide emprender una atrevida huida para abandonar este mundo. Tras una serie de tropiezos, el protagonista se une a una facción rebelde conocida como The Loners, un grupo fundado en un rechazo total al romance. Pero una vez allí, David conoce a una enigmática desconocida (Rachel Weisz) que despierta en él inesperados y fuertes sentimientos.

Eurovisión: la historia de Fire Saga

En una surreal parodia del certamen musical europeo "Eurovision", donde cada país del viejo continente envía un grupo musical a competir por el premio mayor, Will Ferrell y Rachel McAdams interpretan al dúo musical islandés Fire Saga, cuyo sueño es competir en el aclamado festival y representar a su pequeño pueblo de Húsavík.

Los trajes nórdicos y los ridículos actos musicales son solo la punta del iceberg con esta producción, donde podemos ver a la antigua abeja reina de Mean Girls probar su suerte con la comedia. Con Ferrell en el rol de coguionista y la participación especial de músicos como Demi Lovato, Pierce Brosnan y Dan Stevens, esta película original de Netflix nos promete risas y absurdo por sus dos horas de duración.