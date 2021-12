Netflix se la pasa renovando su cartelera de contenido y quitando aquellas producciones que cree que ya cumplieron su ciclo dentro de la plataforma o que no conseguirán más reproducciones de las alcanzadas. Ahora, aunque le pese a muchos de sus fans, le llegó el turno a dos populares series.

Se trata de Greys’s Anatomy y Modern Family, dos ficciones estadounidenses que son furor y que han causado largas discusiones en torno a su calidad y duración. Y es que la famosa serie de doctores posee 17 temporadas en total, mientras que la ficción que retrata a una familia ‘atípica’ tiene 11 temporadas.

Grey's Anatomy se va de Netflix, pero hay otras alternativas para que la continues.

De acuerdo con El Capital, al ingresar al menú a ambas series les apareció el cartel que indica que su vigencia en Netflix será hasta el 31 de diciembre de este año. Y si bien se desconocen las razones oficiales que hicieron que la compañía de streaming decidiera prescindir de estas producciones, se sospecha que el motivo es que ambas fueron producidas por ABC, que pertenece a la cadena Disney, por lo que no sería raro que estos títulos se trasladen a su plataforma.

.

En la red social Twitter, tras enterarse de la noticia, decenas de miles de fans expresaron su dolor y disconformidad con esta decisión, ya que se tratan de dos series muy exitosas y difíciles de maratonear por su larga duración. No obstante, del mismo modo ocurrió cuando retiraron de la cartelera series como Friends, How I Met Your Mother, o That 70’s Show, entre otras.

Sofía Vergara es la adorable y sensual "Gloria" en la popular serie "Modern Family".

Grey’s Anatomy cuenta con 18 temporadas –la última no se encuentra en Netflix debido a que aún se está transmitiendo por cable- y trata sobre las aventuras y desafíos de un grupo de médicos que inician como residentes de cirugía y van conquistando sus propias metas hasta alcanzar importantes puestos en un hospital. Según el portal de noticias Indie Hoy, los fans de la serie también tendrán la oportunidad de seguir maratoneandola a través de Amazon Prime Video y Star+.

.

Por otra parte, Modern Family es una sitcom multipremiada a lo largo de los años por su divertida y original trama, que cuenta las experiencias de vida de distintos grupos familiares “atípicos” se entremezclan en un formato de “falso documental. Actualmente se pueden disfrutar sus 11 temporadas en Disnet +. Cabe recordar que la producción ya había sido retirada de Netflix anteriormente y que con los años volvió a ser parte del catálogo una vez más. ¿Ocurrirá lo mismo con GA?