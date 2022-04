Netflix tiene un más que prometedor 2022 con sus nuevos estrenos que resultaron un éxito. Pero también comenzó a recibir críticas de muchos usuarios que se quejan por algunas decisiones de la empresa, como la cancelación de algunas series, tal y como sucedió con Al borde.

Está claro que la plataforma de streaming busca mantenerse en la cima ante la competencia que llega constantemente, por lo que mes a mes anuncian los estrenos más esperados, Sin embargo, con eso no alcanza: otra cuestión para lograr el liderazgo tiene que ver con desprenderse de proyectos que no fueron del todo fructíferos, como se conoció recientemente.

También conocida como On The Verge, la ficción es una comedia dramática escrita, dirigida y creada por Julie Delpy que se sumó al catálogo de la empresa en septiembre de 2021, pero tras la primera entrega la compañía decidió cancelarla, por lo que no habrá una segunda parte.

La decisión se debe a que no consiguió audiencia que esperaban, ni siquiera ingresó al top ten, pese a que contó con muy buenas críticas del público en general. Su primera temporada cuenta con 12 episodios de alrededor de 30 minutos cada uno.

Lo curioso fue que la empresa no fue la encargada de informar la decisión, sino que fue la propia Delpy quien lo confirmó. Ante la consulta de un fan en Instagram, la directora contestó: "Está cancelada, pero se olvidaron de anunciarlo".

¿De qué se trata Al Borde?

"El resfriado lanza a una aterrorizada Justine en picada dentro de la basura. Yasmin denuncia al perro de la vecina, Ell encuentra trabajo, y Anne recibe una sorpresa", dice la sinopsis oficial de Netflix.

Además de Delpy, el elenco estuvo compuesto por actrices y actores reconocidos como Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau, Mathieu Demy, Troy Garity, Timm Sharp y Giovanni Ribisi.