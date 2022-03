Día Internacional de la Mujer 8M. Netflix ofrece, en un inmenso catálogo de contenido, pocas ofertas dirigidas por mujeres y con mensajes feministas. Y bien sabemos que la historia del cine no sería lo mismo sin la mirada y la participación de una mujer.

¿Qué sería de nosotros sin la dirección de las hermanas Wachowski en Matrix? ¿Quién habría despertado tanta melancolía respecto al amor del nuevo siglo como Sofía Coppola y su Lost in Translation? ¿Cómo habría sido crecer desde pequeños sin apreciar el coraje y la inteligencia de la pequeña Matilda por sobre todos sus problemas? ¿De qué otra manera hubiéramos reflexionado sobre los cambios socioculturales que atravesaron las mujeres durante décadas si no hubiera sido por la historia de Jo en la interpretación cinematográfica de Mujercitas?

Bajo la óptica masculina, a excepción de algunos casos, la representación femenina se encuentra atravesada por una serie de lugares comunes ligados a roles y estereotipos sexistas prestablecidos por una sociedad machista, en cualquiera de sus contextos. Pero por fortuna, las mujeres que irrumpen en la escena del arte para cambiar esta perspectiva continúan en la lucha por garantizar más producciones feministas en las salas de cine, canales de televisión, y plataformas de streaming, y así lograr un mejor alcance en la sociedad.

Estas son algunas recomendaciones de películas, series y documentales feministas que se encuentran actualmente en Netflix para ver y participar de la jornada de lucha del Paro Internacional de Mujeres, que se conmemora como cada año el 8 de marzo.

Elisa y Marcela

Esta película española de drama biográfico (2019) fue dirigida por Isabel Coixet, ganadora del éxito internacional en 2003 por su filme My life without me, protagonizada por la actriz canadiense Sarah Polley.

El título sugiere que se tratará de una historia de amor entre dos mujeres en un contexto del horro en la España de comienzos del siglo XX, donde las relaciones homosexuales o lesbianas son mal vistas y castigadas. En una sociedad heteronormativa, en la que la mujer es vista además como un adorno y se la valora por su capacidad reproductiva, este relato verídico enseña la lucha de ambas por permanecer juntas frente a las adversidades. Es también un relato del primer matrimonio lésbico registrado en el país ibérico, y busca demostrar que las convicciones y el amor verdadero son más fuertes que cualquier imposición.

El arte de amar: La historia de Michalina Wislocka

Como su nombre indica, es una biopic acerca de una mujer. Y qué mujer: nada más ni nada menos que Michalina Wislocka, una destacada feminista polaca que se abre paso en el mundo académico en la era comunista –tiempos en los que contadas mujeres tenían acceso a las ciencias- para convertirse en sexóloga y ginecóloga. Sus descubrimientos la incentivan a luchar contra prejuicios y tabúes en torno a la sexualidad femenina y a escribir un libro sobre la masturbación y el orgasmo de las mujeres, que por supuesto, será calumniado y censurado por la totalidad de la comunidad científica y literaria masculina. La película, dirigida por María Sadowaska, se encuentra en Netflix.

El arte de amar, en Netflix.

Madres Paralelas

Pedro Almodóvar es un gran cineasta español con una perspectiva particular sobre las mujeres y los lugares que ocupan en el mundo que conoce. Sus personajes son vibrantes, con carácter, pero también personas que se rompen y se muestran vulnerables frente a las injusticias y los reveses de la vida. Pura realidad. Las mujeres de Pedro Almodovar conversan entre ellas y desatan un universo de verdades y situaciones extraordinarias que dejan al espectador hipnotizado y reflexionando frente a la pantalla durante horas.

En cualquiera de sus películas, las mujeres tienen preponderancia en la historia, y no son papeles para nada burdos o triviales. Netflix incluyó dentro de su catálogo alrededor de 11 películas de su autoría (Mujeres al borde de un ataque de nervios -1988-, Volver -2006-, Carne trémula -1997-, entre otras), entre las cuales se encuentra su último estreno, Madres Paralelas, con Penélope Cruz como protagonista. Sin dudas, esta historia habla de la búsqueda de la identidad, de nuevas miradas sobre la maternidad, y una vez más, presenta una red de mujeres unidas por la solidaridad y el amor.

Anne with an E

Basada en la obra de literatura clásica de Lucy Maud Montgomery, Ana de las Tejas Verdes, la serie de Netflix creada por Moira Walley-Beckett reproduce –con varios cambios argumentativos- la historia de una valiente y apasionada niña huérfana que es adoptada por dos hermanos de avanzada edad que viven en un pueblo conocido como Green Gables, en el año 1896. Pese a su temprana edad, Anne demuestra en cada aventura ser una niña “avanzada” para la época, con ideas revolucionarias, una imaginación sin límites, y profundas convicciones que le harán ganar muchos amigos y varios enemigos.Se trata de una de las series juveno-infantiles más adoradas por el público espectador de la plataforma de entretenimiento, y cuenta –por el momento- con tres temporadas.

Period. End of sentence.

El cortometraje dirigido por Rayka Zehtabchi marcó un precedente en la historia de los premios Oscar al llevarse una estatuilla. Y es que incluso la propia realizadora de esta pieza jamás imaginó que podría ser nominada y ganadora por contar una historia sobre la menstruación y un proyecto exclusivamente femenino de fabricación de toallas sanitarias en un pueblito rural de la India.

Son numerosos los tabúes con los que deben lidiar estas mujeres y adolescentes a diario en torno a la menstruación, y así todo, ellas luchan por su independencia económica y la autonomía de sus cuerpos. Zehtabchi es la primera mujer iraní-estadounidense en ser reconocida con este premio.

Malena Pichot: Estupidez compleja

Humor ácido que cala en los huesos y deja una reflexión después de cada acto. Así es la performance de la comediante argentina Malena Pichot en su especial de stand-up feminista “Estupidez compleja”, en el que no solo habla de temas como sexo, aborto, roles sexistas establecidos, y numerosos problemas con los que se enfrentan las mujeres en pos de la igualdad de derechos. En solo 50 minutos, vas a reír sin parar y cuestionarte sobre los mandatos patriarcales establecidos desde hace décadas en toda la región Latinoamericana y el mundo.