Luego de que "Juego del calamar" arrasara con todos sus récords, Netflix giró su atención hacia las producciones surcoreanas. Continuando con esta tendencia, la plataforma de streaming sumará a su catálogo "Estamos muertos", una serie de suspenso adolescente situada en un apocalipsis zombi, que se estrenará en todo el mundo el 28 de enero.

La muy esperada producción de la emisora surcoreana JTBC Studios sigue a un grupo de estudiantes que enfrentan situaciones de alta tensión mientras intentan escapar de una invasión de zombis en su escuela secundaria. Atrapados adentro, sin teléfonos celulares ni comida, los adolescentes luchan por sobrevivir mientras más y más de sus compañeros caen víctimas del virus misterioso.

Si bien el tráiler solo nos muestra destellos de la próxima serie, el trabajo de maquillaje y efectos especiales que exhibe promete una de las producciones zombis más salvajes de Netflix, que los fans del terror podrán disfrutar a lo largo de los ocho episodios de aproximadamente 42 minutos que componen su primera temporada.

La heredera espiritual del "Juego del calamar" es la adaptación al live-action de "Now at Our School", un popular webtoon creado por Joo Dong-geun. El cómic digital está compuesto por 130 episodios, que se publicaron originalmente entre 2009 y 2011. Dado que el webtoon consta de nada más nueve capítulos, se espera que la adaptación de Netflix amplíe su universo, especialmente si la plataforma global espera renovar la serie para una segunda temporada.

La ola surcoreana llega a Netflix en 2022

El mundo volvió a mirar las producciones coreanas en Netflix en septiembre pasado, cuando "Juego del calamar" superó a "Bridgerton", otro éxito de Netflix, como la serie más vista en menos de cuatro semanas, ocupando el puesto número 1 de la plataforma de transmisión durante 28 días consecutivos. Además de ser un fenómeno público indiscutible, la serie también le dio a Netflix muchas nominaciones, garantizando una segunda temporada.

Netflix tampoco es nuevo en lo que al género zombi surcoreano respecta: la película "Estación zombi" sentó un precedente con su estreno en 2016 que fue todo un fenómeno entre la audiencia global, y que intentaron continuar con la secuela para Netflix, sin tanto éxito. En esta misma plataforma también se lanzó "Kingdom", una serie de época que retrata el periodo de la dinastía Joseon en el imaginario de una epidemia de zombis. Contó con dos temporadas de seis episodios cada una.

La lista de dramas coreanos de Variety a tener en cuenta en 2022 señaló que "Estamos muertos" podría ver un salto internacional para sus estrellas más jóvenes, como Yoon Chan-young y Cho Yi-hyun. La serie también está protagonizada por Park Ji-hu, Lomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi y Lim Jae-hyeok, escrita por Chun Sung-il y dirigida por J.Q. Lee y Kim Nam-su.