Mientras aprovecha el éxito conseguido conseguido con la primera parte de Stranger Things 4, la última temporada de Peaky Blinders y Garra, Netflix ilusionó a sus usaurios con un anuncio: compró los derechos de Maleficio, "la mejor película de la historia terror" , y muy pronto estará disponible en su catálogo.

Según el comunicada de prensa emitido por la plataforma de streaming, Incantion (título en inglés) fue descrita como el film "más aterradora" jamás realizado en Taiwán. Y si bien eso no se puede comprobar hasta verla, lo cierto es que se convirtió en el título más taquillera de 2022 en el país asiático y consiguió siete nominaciones a los Premios de Cine de Taipei.

Janelle Ong, la Gerente de Adquisiciones de Contenido en Idioma Chino de Netfix, afirmó: "Incantation ha resonado fuertemente entre el público taiwanés y estamos emocionados de compartir esta película con nuestros suscritores de todo el mundo. El terror asiático ha sido muy influyente en la configuración del género y llevarlo a nuevas alturas, y estamos orgullosos de asociarnos con una nueva generación de cineastas asiáticos que están creando las películas que definirán lo que significa el terror para los espectadores de hoy".

Por su parte, Kevin Ko, director de la película, reveló algunos aspectos que utilizó para inspirarse: "La idea se inspira en la cultura de Internet, como hilos de foros, confesiones de YouTubers y cartas en cadena de correos electrónicos, y películas japonesas como 'Ringu', 'Llamada perdida', 'Ju-on', 'Dark Water', o 'The Eye' de Hong Kong. El horror asiático no se trata solo de gore hardcore, Tiene una suavidad. Te asusta pero también te conmueve, incluso te cura".

"Sé cómo asustar al público con una secuencia de terror efectiva. Pero una buena película de terror no se trata solo de estos trucos. El núcleo tiene que ser sobre la naturaleza humana. En última instancia, la gente debe preocuparse por los personajes", agregó.

La película se rodó en formato de falso documental, algo que seguramente te recordará a El Proyecto Blair Witch. La historia se presenta como real y los espectadores podrán ver a través de las imágenes recogidas por los protagonistas, qué les ocurrió y por qué.

Fue tal el éxito conseguido en cines, que ya están preparando su secuela, también dirigida por Ko.

¿De qué se trata Maleficio y cuándo se estrena?

"Hace seis años, Li Ronan fue maldecido después de romper un tabú religioso. Ahora, ella debe proteger a su hija de las consecuencias de sus actos", dice la sinopsis oficial de Netflix.

La historia se centra en una madre que intentará salvar a su hija de una maldición. Todo comienza seis años antes, cuando junto a su pareja y unos compañeros de periodismo crean un grupo al estilo Cazafantasmas: el objetivo era acabar con los mitos, pero cuando son enviados a un ritual de una secta, todo cambia.

Según reveló Ko, el film está parcialmente inspirada en hechos reales sobre una familia de adoradores de una secta.

"La película está ligeramente inspirada en una verdadera historia taiwanesa que involucra a una familia de adoradores de una secta. El respeto por la religión, especialmente los tabúes religiosos y las religiones que son muy oscuras, desprende cierto grado de miedo. Me encantan las historias de terror y, aun así, no me atrevía a tocar este tema. Quería magnificar este sentimiento en Incantation", sostuvo.

Maleficio: reparto

Tsai Hsuan-yen como Ruo-nan

Huang Sin-ting como dúo-dúo

Kao Ying-hsuan como Chi-ming

Sean Lin como Dong

RQ como Yuan