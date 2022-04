Este viernes se estrenó la quinta temporada de una serie que es furor en Netflix hace un tiempo. La producción protagonizada por los adolescentes de "Élite" vuelve a las pantallas de la plataforma para que sus espectadores puedan saber de qué manera continúa la historia.

Aparecerán nuevos personajes en Las Encinas, nuevas normas y nuevos triángulos amorosos que deberán afrontar los estudiantes. Además, habrá un misterio que te dará mucha intriga en estos capítulos.

La nueva temporada de Élite ya está disponible en Netflix.

"Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander; la aparición de Bilal (Adam Nourou) dificultará su relación con Samuel".

"La confesión de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjamín, un regalo que Armando le hizo a Mencía y que esconde un secreto que podría destruir a 'los benjamines', un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se romperá rápidamente y traerá las peores consecuencias...".

Ari y Mencía, las hijas de Benjamín, director del colegio.

Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Manu Ríos (Patrick), Pol Granch (Philippe) y Diego Martín (Benjamín) son los actores que siguen apareciendo en la historia.

Por su parte, los que se suman a esta serie serán Valentina Zenere, una actriz argentina que interpreta al personaje de Isadora, una heredera del imperio del ocio nocturno, y André Lamoglia en la piel de Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo.

Los personajes de la quinta temporada de Élite.

Carlos Montero, el creador de la serie habló sobre el estreno de la quinta temporada. "El de "Élite" es un universo al que siempre me apetece volver, como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta y me anima. La quinta temporada nos ha quedado tan genial y tan auténtica que estoy seguro de que voy a regresar a él más de dos y más de tres veces".

También, Jaime Vaca, el coocreador de esta ficción dijo que "con cada temporada que consigue, 'Élite' demuestra su riqueza y el montón de historias que aún quedan por contar. Lejos de perder fuelle, no dejan de abrirse nuevas posibilidades y tramas, cada vez más interesantes, más entretenidas y más emocionantes".

Temporadas y capítulos de Élite

La atrapante serie original de Netflix está dividida en cinco partes.

Temporada 1 (8 episodios)

Temporada 2 (8 episodios)

Temporada 3 (8 episodios)

Temporada 4 (8 episodios)

Temporada 5 (8 episodios)

Además, la producción decidió hacer un especial para contar historias breves, las cuales reflejan las relaciones entre los personajes y cómo actúan ante diferentes desafíos que deben pasar en el transcurso de la serie.