El primer trálier de "The Batman" se lanzó después de un año de silencio, y es tan oscuro como la noche. Los presentes en el DC FanDome, el evento para los devotos de la compañía de cómics que dio a luz a Batman, Súperman, la Mujer Maravilla y otros, obtuvieron el primer vistazo este fin de semana. El clip reveló más de la visión del director Matt Reeves, mostrando una Ciudad Gótica lluviosa, lúgubre y eternamente nocturna, protegida por un temible guardián.

El tráiler de 2 minutos y 45 segundos usó principalmente imágenes no vistas en el teaser anterior, que debutó el 20 de agosto de 2020, cuando la película aún estaba en producción. El nuevo vistazo presentó a Zoë Kravitz como una Gatúbela seductora y calculadora, Jeffrey Wright como James Gordon, una persona enmascarada que presumimos es Paul Dano como el Acertijo y, por supuesto, Robert Pattinson como Bruce Wayne.

Warner acompañó los sombríos dos minutos y medio con una espeluznante versión de "Something in the Way" de Nirvana, pero no permitió vislumbrar el Pinguino de Colin Farrell, ni dejó que Pattinson hablara por más de dos cortas pero intensas líneas, que recordarán a los amantes del cómic a los inicios de Batman.

El nuevo tráiler se inclina pesadamente hacia el género de horror que acompañó al Caballero de la Noche por tantos años. Después de todo, en su historia de origen en " Batman No. 1", Bruce Wayne dijo: "Los criminales son un grupo de cobardes y supersticiosos, por lo que mi disfraz debe ser capaz de infundir terror en sus corazones. ¡Debo ser una criatura de la noche, negra, terrible, un ... un ... un murciélago!". Previas interpretaciones del héroe reconocieron este aspecto del enmascarado, pero parece que esta nueva versión lo explorará profundamente.

El Batman de Robert Pattinson promete ser el más oscuro y violento en llegar al cine.

Fanáticos comenzaron a sospechar de este nuevo enfoque gracias a la expansión de las palabras que Pattinson dejó en el primer teaser, y que este nuevo tráiler se encarga de completar. En el tráiler completo, la cita de murciélago es "El miedo es una herramienta. Cuando esa luz llega al cielo, no es solo una llamada. Es una advertencia".

¿Qué adelantó el tráiler de "The Batman"?

El nuevo metraje comienza con el arresto del Riddler interpretado por Dano, vestido de civil, en un restaurante; cuando lo apresan, un vistazo a su taza de café revela un signo de interrogación dibujado en la espuma. Vemos a Batman convocado por Gordon a través de Baiseñal, y luego enfrentándose a la pandilla callejera enmascarada que ya se vio en el primer tráiler.

Hay más de Kravitz como Gatúbela, luciendo mucho más bien equipada que antes. También hay una confrontación entre Batman y un prisionero, que puede ser el Acertijo de Dano, nuestro primer vistazo al Alfred de Andy Serkis, y Batman persiguiendo implacablemente a un jefe del crimen sobre su Batimóvil (el vehículo del murciélago también parece haber recibido un cambio de estética).

Zöe Kravitz trae al cine una nueva versión de "Gatúbela" en "The Batman".

Quizás lo más revelador del tráiler, son las tomas que muestran la reacción de civiles y maleantes, ambos horrorizados por el brutal arresto que Batman hace de un criminal.

Todo eso se suma a una versión más oscura del Caballero de la Noche, a comparación de la trilogía seria pero limpia de Christopher Nolan y los excesos de las películas de Tim Burton y Joel Schumacher de finales de los 80 y 90. La película de Reeves retoma la historia de Batman en una etapa más temprana de su desarrollo que la vista en reciente ciclo de la "Liga de la Justicia", enfatizando sus habilidades como "el mejor detective del mundo".

El nuevo trálier de "The Batman" promete a los fanáticos un viaje por la ciudad Gótica mas oscura que nunca.

La violencia de la película, que asomó por primera vez en el tráiler de 2020, parece más en línea con las tomas clásicas de los cómics de Frank Miller, " Batman: Año Uno" y "El Regreso del Caballero de la Noche", que con cualquier otra película que haya aparecido anteriormente (si, esto contando la escena del almacén en " Batman v Superman: Dawn of Justice" de Snyder).

Aunque Bruce Wayne en "The Batman" es una versión más joven que la que vimos en "Justice League" y sus entradas satélites, la nueva película es independiente y no ocurre en el mismo universo cinematográfico que esas películas. Después de varios retrasos en la fecha de lanzamiento causados por la pandemia, "The Batman" está programado para estrenar el 4 de marzo de 2022.