Luego de una larga espera, The Witcher regresa al catálogo de Netflix. La adaptación de la popular novela de libros que saltaron al estrellato gracias a sus videojuegos y hoy se expanden en un universo cinematográfico tuvo su estreno global este viernes 17 de diciembre, con 8 nuevos capítulos aterrizando en la popular plataforma de streaming.

La serie de ficción estrenó su primera temporada en 2019, y recibió el amor tanto de los críticos como de los miembros de Netflix, quienes la volvieron una de las producciones más populares del año. Gracias a su rotundo éxito, Netflix se puso manos a la obra con su segunda temporada, pero el rodaje pronto se vio obligado a detenerse.

.

La pandemia del coronavirus detuvo la producción durante cinco meses entre marzo y agosto de 2020, con otra interrupción en noviembre después de que un miembro del equipo diera positivo. Finalmente, se lograron completar las grabaciones en abril de este año, y tras una larga espera, los fanáticos podrán regresar al fantástico mundo de Geralt de Rivia.

The Witcher 2: ¿Qué pasa en la nueva temporada?

Según expresó el mismo Henry Cavill durante la premiere de la serie en Londres, la segunda entrega de The Witcher será una odisea "más profunda y emocional" que antes. Después de la batalla de Sodden, la segunda temporada profundizará en la relación entre Geralt y la princesa Cirilla cuando viajen al hogar de los brujos, Kaer Morhen.

"Con esta temporada estaba realmente emocionado por explorar, especialmente con la relación entre Geralt y Ciri, la sabiduría de quién es Geralt", dijo Cavill a NME en el estreno de Londres. "En la primera temporada, no se le explora realmente como personaje y por eso cuando vemos el hecho de que realmente tiene más de 70 años, no va a ser un tonto".

La segunda temporada de The Witcher hará foco en la relación ente Geralt y Ciri.

"Llegamos a ver cómo opera con Ciri y cómo trabaja suavemente con ella", añadió. "Después de todo, se trata de una persona joven que ha pasado por una experiencia traumática. Para mí, [era] realmente importante mostrar el lado inteligente de Geralt, el lado de la sabiduría de Geralt y el alma".

La creadora Lauren Schmidt Hissrich también habló sobre cómo la temporada mostrará diferentes lados de los personajes: "La historia trata realmente de la unión de la familia y profundizamos más y más emocionalmente en todos los personajes", dijo a NME.

La temporada 2 de The Witcher ya fue aclamada por la crítica

Para la crítica, la segunda temporada de la serie ya es un éxito.

Históricamente, las segundas entregas de populares franquicias no son las mejores. Para aquellos preocupados de que la temporada 2 de The Witcher no alcanzara el nivel de su exitosa primera edición, pueden perder algo de miedo observando las brillantes críticas que la serie ya recibió de los conocedores del espectáculo.

Los 8 nuevos episodios, de una duración media de 55 minutos, fueron evaluados antes de su estreno por algunos críticos y medios especializados. Entre ellos, la serie recibió un promedio de 81 en Metacritic, una puntuación media de 9.3 sobre 10 puntos en IMDb, y un brillante 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

The Witcher: ¿Habrá una tercer temporada?

The Witcher: temporada 2 muestra una poderosa evolución en sus personajes, especialmente en la joven princesa Ciri.

La segunda entrega de la serie fantástica ve el regreso de varias caras conocidas: como era de esperar, Henry Cavill volverá al rol protagónico como Geralt de Rivia, y Freya Allan será la nueva cara de la princesa Ciri. Anya Chalotra interpretará a la hechicera e interés amoroso Yennefer y Joey Batey estará de vuelta como el bardo favorito de los fans, Jaskier.

Podemos esperar que estos actores regresen a sus roles protagónicos en la tercera temporada de The Witcher, que fue confirmada por el equipo de Netflix hace algunos meses, durante el evento especial TUDUM.