Tom Hanks cedió uno de los vehículos clásicos de su colección personal para ser subastado con fines benéficos. Se trata de un Fiat 128 que el actor compró y restauró para utilizarlo en la película "The Post", que protagonizó en 2017.

El modelo fue muy popular en la Argentina, de hecho, se fabricó en el país entre 1971 y 1990, y era considerado uno de los mejores autos, en relación precio y calidad, para adquirir por aquel entonces.

Todo lo recaudado por la subasta será donado a la Southern California Public Radio, una reconocida emisora de Los Angeles, EE.UU., que además lleva adelante diversas actividades culturales y sociales.

El automóvil es de color verde esmeralda y con dos puertas, tiene un poco más de 15 mil kilómetros y cuenta con un motor de 1.290 cm3. La caja es manual, aunque solo tiene cuatro velocidades.

Para la película, el vehículo fue pintado y se modificaron detalles cromados, además le sumaron una parrilla personalizada, ajustaron el carburador, encendido y frenos, junto con un cambio de alternador.

Como se puede observar en las fotos publicadas por los organizadores de la subasta, el Fiat 128 de Hanks tiene un solo detalle: los tapizados de los asientos delanteros presentan algunas roturas. Hasta este martes, el coche llevaba recaudados más de 24.375 dólares.

“The Post” es una película de Steven Spielberg que el actor protagonizó junto a Meryl Streep y le fue muy bien en la taquilla así como con la crítica especializada. El filme relata el trabajo de los periodistas de The Washington Post y The New York Times que publicaron documentos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, donde revelaban algunas de las polémicas medidas que implementó el gobierno de Estados Unidos durante el conflicto bélico.

Un ícono en Argentina

El Fiat 128 llegó a la Argentina tras convertirse en uno de los más vendidos en Europa, donde fue elegido como "Auto del año" en 1970. El motor transversal, que permitía más espacio en el interior y la tracción delantera fueron dos de sus grandes novedades.

En el país se produjeron versiones de cuatro puertas y una variante familiar llamada L (de lujo). Sevel empezó a fabricarlos en 1980 y agregó las versiones 128 Europa CL5 y 128 Súper Europa, con un motor 1500. En total, se produjeron 255.000 unidades en la Argentina.