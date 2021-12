Cuando uno ve una película, ya sea en el cine o en la comodidad de su casa mediante plataformas de streaming, no es extraño que fantasee con ocupar algunas de las lujosas casas y mansiones en las que residen los protagonistas de estos filmes. Sin embargo, ahora ese sueño puede hacerse realidad, ya que la empresa Airbnb, alquilará por una noche uno de los hogares más populares del cine moderno.

Estamos hablando de "Home Alone", inmortalizada en Latinoamérica como “ Mi Pobre Angelito”, cuya casa podrá ser habitada por solo 24 horas. Ubicada en las afueras de la ciudad de Chicago (Illinois), estará disponible en la noche del 12 de septiembre, según se publicó en la plataforma de Buzz McCalister, hermano del protagonista Kevin.

Mi Pobre Angelito se estrenó en 1990, pero llegó a la Argentina en 1991.

"Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando generalmente atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con ustedes mi casa de la infancia –incluso mi pizza– en estas fiestas", expresaron desde el sitio.

"En estas fiestas, vamos a jugar con las reglas de mi hermanito, así que siéntanse libres de comer comida chatarra, ver basura en la televisión, tomar prestada la loción de afeitar de mi papá y elegir su propia aventura con un legendario plan de batalla como guía", añadió “Buzz”, que ya le advirtió a sus futuros huéspedes que no se metan en su habitación.

Estará disponible durante la noche del 12 de diciembre.

¿Se podrá disponer de toda la vivienda? La respuesta es no, pero esto no quita que uno no puede disfrutar de dos dormitorios, con capacidad máxima para cuatro personas, y de diferentes comidas y aperitivos.

A su vez, no cualquier usuario de dicho servicio podrá optar por esta exclusiva reserva, ya que solo podrán hacerlo quienes tengan un perfil verificado, reseñas positivas y ser mayor de 18 años. En cuanto al precio, dato que le interesa a muchos, no se conoce la suma exacta hasta el momento.

.

En cuanto a Airbnb, les advirtieron a sus seguidores en Twitter que se preparen para “celebrar las fiestas en la calle más aburrida de los Estados Unidos de América... porque la eterna casa donde comenzó la historia de Home Alone se puede reservar oficialmente en Airbnb”.

¿Cómo funciona Airbnb?

Es uno de los casos de sistemas colaborativos más exitosos, comparable, salvando las distancias, con Wikipedia, ya que cualquier persona puede ofrecer su vivienda para alojamiento, de forma económica y en más de 190 países alrededor del mundo. La empresa como tal no posee ninguna de las propiedades que aparecen en su aplicación, simplemente facilita la interacción entre las personas a pie de calle.