Netflix anunció que se vienen grandes propuestas en su catálogo de películas en marzo. Una de las apuestas más importantes que tiene la plataforma de streaming para este es una película argentina que promete emocionar y hacer reír a su público de espectadores: Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd.

"Hoy se arregla el mundo" se estrenó en cines el 13 de enero de este año y llega en marzo a Netflix.

El realizador y guionista de El robo del siglo (2020) pensaba estrenar su último filme en el 2020, pero la pandemia retrasó sus planes, y finalmente, tras una larga espera y un gran respaldo financiero, llegó a las salas de cine en enero pasado. Ahora, su nueva producción se prepara para rankear entre los contenidos más vistos de Netflix.

Winograd se propuso continuar con las temáticas que trabajó anteriormente en otras películas, y con las cuales siente que resta mucho por hablar y reflexionar: la familia. Hoy se arregla el mundo es considerada por él mismo como una suerte de trilogía vinculada a la paternidad y sobre "qué es lo que nos une con nuestros familiares y cómo existen diferentes formas de vincularse", según especificó a Télam.

Ariel Winograd, autor de exitosas obras cinematográficas de las últimas dos décadas.

En esta oportunidad, la película que se sumará al catálogo de Netflix este miércoles 16 de marzo cuenta con grandes artistas protagónicos: Leonardo Sbaraglia, quien debería hacer más comedias dramáticas sin lugar a dudas, el pequeño Benjamín Otero, y Natalia Oreiro.

¿De qué trata Hoy se arregla el mundo?

La cinta de Winograd sigue la historia de David “el Griego” Samarás (Sbaraglia), un hombre obsesionado con su trabajo en la televisión que no demuestra interés alguno por la paternidad de su hijo de 9 años, Benito (Otero). Todo cambia cuando, una noche, su expareja Silvina (Natalia Oreiro), la madre del niño, le confiesa que él no es el padre biológico. Las dudas de “el Griego” no pueden ser resueltas por esta mujer, ya que muere poco después es un accidente de tránsito. Esta tragedia lo conduce a revelarle al pequeño sobre su verdadero vínculo, y desde ese momento, Benito le taladra el cerebro para que ‘por favor’ lo ayude a encontrar a su padre biológico.

El futuro estreno de Netflix se completa con un elenco de gran nivel: Charo López, Luis Luque, Martín Piroyansky, Soledad Silveyra, Gerardo Romano, Gabriel Corrado, y Diego Peretti.

"Sentía que tenía que tocar una tecla de comedia más melodramática, es más como una comedia indie estadounidense, en la que tenés más tiempo para profundizar en los personajes y en las escenas sin perder el ritmo”, expresó a la agencia de noticias el director de otras obras con tramas que giran en torno a la familia, como Cara de Queso, Mamá se fue de viaje, y Sin Hijos.

Winograd apuesta una vez más por una comedia que parte desde un hecho doloroso para demostrar que en situaciones apremiantes y en un mundo tan cruel, es importante construir lazos saludables con los demás para refugiarse y salir adelante. Cabe recordar que el último gran éxito cinematográfico de sello nacional fue El robo del siglo, estrenado en enero de 2020, el cual fue visto por 2.100.000 espectadores.