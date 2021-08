Comenzó una nueva semana de agosto y eso significa que el catálogo de Netflix se renueva con propuestas para todos los gustos. Como de costumbre, la plataforma de streaming tendrás novedades en cine, series, documentales y las opciones para los más chicos.

Esta semana se destaca por la llegada de una nueva temporada del reality de la familia Kardashian, una nueva serie de comedia que promete ser un éxito y películas de los más diversos géneros: humor, romance, drama y acción.

En total hay 14 estrenos, pero la gran estrella de la semana es Sweet Girl, el film protagonizado por Jason Momoa que promete mucha, pero mucha acción.

.

Los 14 estrenos de la semana en Netflix

Series

Keeping Up with the Kardashians - Temporada 5: la familia más excéntrica de Hollywood llega con una nueva temporada para la plataforma, en la que veremos los enredos amorosos, de la fama y el buen vivir.

Khloé Kardashian y el astro del básquetbol Lamar Odom celebran su primer aniversario, mientras Kourtney y Scott intentan tener otro bebé. La familia Kardashian estará de vuelta el 17 de agosto.

Las exitosas hermanas Kardashian.

The Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 5: el glamour, el drama y la amistad están a la orden del día en esta serie, que arriba con una temporada nueva para Netflix.

Estas amigas y rivales —sin Carlton ni Joyce— regresan para otra temporada de copas, peleas y muchísimo glamur en Beverly Hills, la cima del drama.

The Real Housewives of Beverly Hills llega a Netflix el 17 de agosto.

.

Los derrotados: en 1946, un policía estadounidense llega a Berlín para ayudar a formar una fuerza policial en medio de las caóticas secuelas de la Segunda Guerra Mundial. La serie llega a la platagorma el 18 de agosto.

La directora: Sandra Oh y Jay Duplass protagonizan esta serie tragicómica sobre la falmante jefa de cátedra del Departamento de iliteratura de una prestigiosa universidad. La serie creada por la también actriz Amanda Peet se estranará el 20 de agosto

Todo va a estar bien: creada y dirigida por el famoso actor mexicano Diego Luna, esta serie sucede en la Ciudad de México y es una "dramedia" que reflexiona sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad.

.

Películas

El arte de defenderse: Casey asiste a las misteriosas clases nocturnas de Sensei y descubre un mundo siniestro de hermandad, brutalidad e hipermasculinidad, que lo sitúa en el punto de mira de su nuevo y enigmático mentor. Esta comedia protagonizada por Jesse Eisenberg llega el 17 de agosto

El asesino de las postales: un detective de Nueva York investiga la muerte de su hija que sucedió durante su luna de miel, para lo que busca ayuda de una periodista estadounidense viviendo en Suecia. Este atrapante thiller también llega a la plataforma el 17 de agosto.

En el mejor momento: Cansada de lidiar con los altibajos del mundo de las citas, una mujer con un raro trastorno genético decide poner su mirada en el amor, acompañada de sus mejores amigas. Se trata una películas francesa producida por Netflix que se estrenará el próximo 18 de agosto.

Sweet Girl: asolado por el asesinato de su esposa, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

El devoto hombre de familia, Ray Cooper busca justicia contra la compañía farmacéutica responsable de retirar del mercado un medicamento que podría salvar vidas, justo antes de que su esposa (Adria Arjona) muera de cáncer.

Swett Girl está dirigida por Brian Andrew Mendoza y llega a Netflix el 20 de agosto.

.

Documentales

Al descubierto: Pacto con el diablo: Christy Martin rompió límites y narices mientras ascendió en el mundo del boxeo pero su persona pública luchó con demonios, abusos y riesgo de su vida.

La ex campeona del mundo fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada. El documental se estrenará el 17 de agosto

Christy Martin en sus tiempos de Gloria.

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen: Desde su celda en la cárcel, el asesino serial Dennis Nilsen relata su vida y los atroces crímenes que cometió, y todo queda grabado en espeluznantes cintas de video. Netflix lo subbirá a su catálogo el 18 de agosto.

.

Familiares

La vida secreta de tus mascotas: dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con un fin común: enfrentar a una pandilla de animales furiosos que quiere atacar a los humanos. Se estrenó este lunes.

Las aventuras de Peabody y Sherman: el Sr. Peabody es un perro genio de gran éxito, pero el jovencito Sherman, su hijo adoptado, lo lleva a recorrer el mundo y la historia. Un viaje cargado de aventuras. También llegó está madrugrada a Netflix

The Loud House: La película: Con sus padres y sus 10 hermanas en la ciudad, Lincoln Loud se dirige a Escocia y se entera que la música está en la sangre de la familia. La plataforma tiene previsto el estreno para el próximo 20 de agosto.